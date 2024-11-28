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今年出國過聖誕、跨年！日本機票8388元起　飛韓國7000有找

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想到東京過聖誕，可要把握機票優惠。上圖為東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年底旅遊旺季到來！不少人已計劃好聖誕節及跨年出國行程，旅遊電商平台KKday推出日韓優惠機票，主打12月份出發，沖繩來回機票8388元起、東京來回機票9388元起，而韓國機票最低5999元起，想要搶出國優惠可要把握機會。

KKday此次推出年末優惠機票，如沖繩4至5日來回機票8388元起，名古屋5日來回機票9388元起，東京5日來回機票9388元起、大阪5日來回機票1萬1388元起。而飛韓國也有優惠，包含首爾、釜山、大邱、務安等地5日來回機票，最低價5999元起，也有台中出發首爾航班，4至6日來回機票6999元起。

此外，針對出國必備的網卡，12月3日至12月31日接力推出，凡購買DJB SIM卡相關商品，並領取限定折扣碼即可享9折，可依個人需求選擇每日吃到飽、500M、1GB、2GB等套餐。

▲▼日韓機票優惠。（圖／KKday提供）

▲▼冬天雪季活動也可以到美山合掌村看點燈，或長野地獄谷野猿公苑看猴子泡湯。（圖／KKday提供）

▲▼日韓機票優惠。（圖／KKday提供）

想要體驗日韓特別雪季活動，如京都期間限定「美山合掌村點燈活動二日遊」，可同時遊覽嵐山、天橋立、伊根舟屋、製作雪燈籠體驗，售價6210元起，也推出日本長野一日遊，走訪有雪白美景的長野地獄谷雪猴公園，還能看到泡溫泉的雪猴，售價2980元起。針對要到海外跨年的旅客，KKday也推出「釜山龍頭山公園新年倒數一日遊」，售價2055元起，歐美澳則有「英國倫敦泰晤士河遊船煙火秀」、「法國巴黎塞納河跨年晚餐遊船」、「芬蘭北極冰雪飯店新年派對」、「紐約跨年遊輪」、「雪梨跨年煙火派對」等特色行程選擇。

▲▼亞洲航空，AirAsia，亞航，airasia。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亞洲航空。（圖／記者蔡玟君攝）

而AirAsia 喜迎23年周年慶，即日起至12月1日，推出2025年01月06日至06月30日期間出發的機票，台北出發直飛航線包含馬尼拉、沖繩、大阪、吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷(廊曼)、清邁等7條航線，單程含稅2117元起，高雄直飛航線包含馬尼拉、東京(成田)、吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷(廊曼) 等5條航線，單程含稅1770元起。

關鍵字： 日本旅遊 韓國旅遊 優惠快訊 亞洲旅遊 KKday

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