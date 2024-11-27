台北W飯店年底完成全館翻新！27顆米其林星主廚擔任「西廚顧問」

▲台北W飯店全館客房翻新預計於2024年底完工。（圖／台北W飯店提供）



記者彭懷玉／台北報導

趕在四季酒店、The Sky Taipei兩大品牌插旗信義區之前，台北W飯店揭曉今年底將完成全館翻修工程，更力邀現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」創辦人、坐擁27顆米其林星的主廚Olivier Elzer擔任台北W飯店「西廚顧問」，優化酒吧、客房餐飲與宴會廳的西式佳餚服務。

▲「Seasons by olivier e.」創辦人、主廚Olivier Elzer擔任台北W飯店「西廚顧問」。（圖／台北W飯店提供）



業者透露，全館405間客房都涵蓋在翻新工程中，新的空間設計將融入環保美學及支持在地的元素，一來展現創意，二來也實踐品牌重視永續發展的承諾，其餘細節尚未出爐，詳細資訊需待今年底才會對外發布。

▲全館405間客房都涵蓋在翻新工程中，新的空間設計將融入環保美學及支持在地的元素。（圖／台北W飯店提供）



為因應市場變動需求，台北W飯店自2023年啟動全館「微整形」作業，再度邀請英國頂尖設計公司 GA Design International 操刀規劃，延續自2011年開幕以來的「Nature Electrified自然大放電」理念，以現代科技打造時尚度與功能性同步升級的環境。其中，率先於去年度完成翻新的宴會廳場域，為尋覓婚宴、尾牙春酒、企業會議場地的貴客提供新選擇。

▲台北福華大飯店位於大安區精華地段。（圖／台北福華大飯店提供）



翻新的不只台北W飯店，位於大安區40年老字號飯店「福華大飯店」明年2月封館整修，並攜手萬豪國際集團，更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，由屢獲殊榮的CCD香港鄭中設計事務所操刀，全館606間客房、大廳等，將依傲途格精選國際規格全面翻新，預計2026年第三至四季完工見客。

▲台北福華飯店將於明年2月起封館整修。（圖／記者彭懷玉攝）