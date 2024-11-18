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2024屏東四重溪溫泉季亮點搶先看！11件燈光藝術　再逛溫泉市集

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024屏東四重溪溫泉季長達101天。（圖／屏東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

「2024屏東四重溪溫泉季」將於11月22日登場。屏東縣政府表示，今年以「風域半島・出湯之泉」為概念，結合溫泉與光環境裝置，打造4大主題、11件燈光藝術裝置，展出場域從車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉，活動持續至明年3月2日，是冬日不可錯過美景。

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季活動官網）

▲今年屏東四重溪溫泉季光環境藝術作品之一《和解之門》。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季活動官網）

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季活動官網）

▲光環境藝術作品《參道之徑》。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季活動官網）

今年屏東四重溪溫泉季最大亮點就是長達101天的唯美燈海，以「木漏れ日(komorebi)」沈浸式的園區光環境設計，並以「出湯」、「和解」、「綻放」及「湯道」等4大主題概念展出。

11件燈光藝術裝置分佈於車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉，如《參道之徑》、以山岳中的四季顏色遞嬗，濃縮成夜間用光譜成的花海作品《山花海》，以及夜晚發光的鳥居等，讓旅客泡湯之餘也能欣賞燈海美景。

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／屏東縣政府提供）

▲光環境藝術作品《山花海》。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼2024屏東四重溪溫泉季。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季活動官網）

▲光環境藝術作品《出湯之光》。（圖／翻攝自屏東四重溪溫泉季活動官網）

此外，今年也打造「溫泉市集」，從四重溪溫泉公園到溫泉老街，聚集超過60攤在地及特色商家，讓旅客能徜徉其中，還有結合自然美景的超chill「溫泉路跑」，以及輕鬆的「郵輪巴士」遊程，讓旅客能從高鐵左營站直達四重溪，巴士行程包含探訪四重溪溫泉村、觀賞國際級看海美術館或參觀牡丹社事件故事館等，並提供在地手作體驗，親手製作注連繩紀念品，讓每一位來到四重溪的遊客都能有豐富多樣的體驗。

關鍵字： 屏東旅遊 2024屏東四重溪溫泉季

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