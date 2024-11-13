2024新北耶誕城實景照開箱！16米「冰晶暮光之城」、泡泡列車必拍

▲「2024新北歡樂耶誕城」將於11月15日正式點燈開城。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

「2024新北歡樂耶誕城」將於11月15日點燈開城，在此之前，《ETtoday新聞雲》搶先帶大家開箱4大展區，今年一共有超過40座裝置，除了市民廣場高約8層樓、面積達1100平方公尺的LED城堡光雕投影，板橋車站外的環狀線燈區搬進16公尺長、6公尺高的冰宮，還有8條天橋光廊都是必拍焦點，準備出發的人記得清空記憶卡！

▲今年的竹筍耶誕樹會隨聲光變換顏色。（圖／記者彭懷玉攝）

市民廣場-魔幻之城燈區

從板橋站3A出口出站後，過了馬路即可抵達市民廣場「魔幻之城」燈區，會先看到「新北意象」迎賓裝置，接著迎來6公尺高的「耶誕城任意門」，今年的竹筍耶誕樹會隨聲光變換顏色，呈現出華麗的變裝秀。

▲▼LED光雕牆整體投影面積達1,100平方公尺，播放著祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者及元素探險者4位角色的小故事。（圖／記者彭懷玉攝）



往年市府辦公大樓是期間限定的LED光雕牆，今年於廣場前方多了一座舞台，兩側並延伸到2樓迴廊，整體投影面積達1,100平方公尺，播放著祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者及元素探險者4位角色的小故事，期間每晚5:30到11點，每整點、半點一次，晚間10:30後為無聲版。同時，LED城堡也是展演舞台，民眾掃QR code可做心理測驗，搭配和AR濾鏡拍照，有機會讓照片出現在大螢幕；而小小兵快閃店、旋轉木馬也都在此。

▲▼「魔幻耶誕嘉年華」雪球中央的魔幻天使每10分鐘旋轉一次，施展雪花魔法；旁有大型奇幻熊和金色耶誕樹。（圖／記者彭懷玉攝）



步入市府大廳內，映入眼簾的是「魔幻耶誕嘉年華」大型裝置，宛如放大版水晶球，雪球中央的魔幻天使每10分鐘旋轉一次，施展雪花魔法，帶給民眾無限驚喜。一旁還有大型奇幻熊和金色耶誕樹，迎接旅客到來。

▲▼新站路金銀相間的「無敵幸運星」、新府路「幻夢槲寄生」。（圖／記者彭懷玉攝）



市民廣場周邊打造4條祈福大道，分別是新站路金銀相間的「無敵幸運星」、新府路「幻夢槲寄生」；縣民大道人行道上的「魔幻星河」；中山路人行道上的「奇願大道」，以尖拱形藝術燈牌呈現出別以往的光之廊道，走進其中，有難以言喻的幸福感。

▲▼中山路人行道上的「奇願大道」；縣民大道人行道上的「魔幻星河」。（圖／記者彭懷玉攝）



位在中山路、新府路口的「小小兵香蕉節」展區，可見4.5公尺高的「小小兵」進駐，預計明（14日）才會正式和大家見面。值得一提的是，開城後，耶誕城裝置都在每晚5:30至11點亮燈，拍照時記得注意時間。

▲▼「環狀線南廣場」有許多夢幻又充滿異國風的大型裝置。（圖／記者彭懷玉攝）



今年網美不能錯過充滿異國風的「環狀線南廣場」，就位於板橋車站東二門外！一共有「魔幻冰晶」、「暮光之城」、「星河奇緣」三大組件。從「魔幻冰晶」雪花入口意象進入，隨即開啟一場冬日奇幻之旅，其中「暮光之城」長16公尺、高達6公尺，密密麻麻的燈飾結合冷色調燈光，營造出宮殿般的華麗風格，旅客能穿越其中，像是漫步在冰天雪地的耶誕場景中，開城後估計會是打卡熱點。同時，森光大道拱廊、野柳意象「奇幻百變女王」也別忘了一起捕捉。

▲▼板橋車站站前廣場「綠野仙蹤」；金色巴洛克風格的夢幻斜塔和會展出泡泡秀的「歡樂列車」。（圖／記者彭懷玉攝）



板橋車站站前廣場-魔幻莊園燈區

走到站前廣場，以童話「綠野仙蹤」、新北市好山好水為靈感打造的沉浸式燈光裝置，開啟一場屬於耶誕節的樂園。燈區內還藏有金色巴洛克風格的夢幻斜塔，華美又好拍；「歡樂列車」是一座大型機械動態展演裝置，由耶誕老人率領馴鹿，每15分鐘旋轉一次，並帶來浪漫泡泡秀，童趣十足。

▲▼「2024新北歡樂耶誕城」萬坪公園燈區。（圖／新北市觀旅局提供）



萬坪公園-魔幻電影院燈區

今年萬坪公園以知名電影為主題打造燈區，包含變形金剛英雄合影區、《哥吉拉與金剛：新帝國》、芭比粉紅耶誕夢幻衣櫃、風火輪2011年經典Bone Shaker火焰車合影區等7大裝置，讓粉絲和6大人氣IP的主題背板合影。

▲「2024新北歡樂耶誕城」府中燈區-歡樂耶誕舞台。（圖／新北市觀旅局提供）



府中廣場-魔幻童話王國燈區

大型裝置包含魔法花朵、麋幻森林、深海奇幻、魔幻星球，還有歡樂耶誕舞台，營造各式奇幻風格的過節氛圍。

▲▼縣民大道的天橋化作「魔幻杏運星」；「蝶舞之森」位於新府路天橋。（圖／記者彭懷玉攝）



8條絕美天橋光廊

若一次先攻略3座天橋光廊，銀杏、蝴蝶和夢幻星海都串連一起，登橋後不用下樓梯能直接走到另外2處燈橋。縣民大道的天橋今年化作「魔幻杏運星」，頂部裝飾上仿真銀杏，燈飾從金黃色漸變至暖橘色，十分浪漫；「蝶舞之森」位於新府路天橋，藍色蝴蝶點綴光廊，中間簍空為首創，讓人彷彿置身森林幻境。

新站路天橋「奇幻星門」以七彩螺旋的霓虹燈點，呈現迷人的異次元空間；麗寶百貨廣場公車站旁的「綺麗幻境」天橋，則以藍黃相間且變幻閃爍的華麗圖騰吸引目光；板橋車站連通天橋則是「夢幻星海」，每條都各有特色。

▲▼位於市民廣場的「魔幻旋轉獨角獸」、小小兵快閃店。（圖／記者彭懷玉攝）



4大兒童設施免費玩

位於市民廣場的「魔幻旋轉獨角獸」、「魔幻熱氣球」，以及站前廣場的「轉運魔天輪」、「奇幻列車」均開放12歲以下孩童搭乘，其中，魔幻旋轉獨角獸玩一趟2分鐘，其餘3項均為1分鐘，開放時間為上午11點至晚間10點（每整點休息10分鐘）。

2024新北歡樂耶誕城

開城時間：11/15-2025/1/1

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