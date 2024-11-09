「北投關渡花海」增河濱展區！遇颱風花開5成　官方：把握周末

▲「北投關渡花海」今年除了原先的八仙展區外，再加碼新增一個「河濱展區」，但受颱風影響目前花況不如預期。（圖／公園處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

2024「北投關渡花海」今年除了原先的八仙展區外，再加碼新增一個「河濱展區」，就位於承德路6段雙溪河濱公園。不過，北投關渡花海原訂11月2日開展，但因受10月31日康芮強颱摧殘，目前花開約5成，待放晴後花況更佳，建議周末就先來欣賞。

▲今年除了原先的八仙展區外，再加碼新增一個「河濱展區」，大波斯菊零星開花。（圖／公園處提供）



工務局公園處表示，除了原先的八仙展區外，今年再擴增一個河濱展區，就位在鄰承德路6段的雙溪河濱公園（雙溪濕地公園、兒童新樂園對岸），一共佈置了「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3分區，增添賞花的童趣氛圍。

公園處透露，今年開展前遇上颱風，花受風雨摧殘，重新綻放的花朵變小，整體展區目前僅5成花況。不過，河濱區仍有花苞挺過風災，慢慢探出頭來，只待陽光來臨，就能綻放，其中以「竹澗熊蹤」區的黃波斯菊最為盛開，會照原定計畫展到11月17日。

▲黃波斯菊盛開中，搭配4米高的稻草裝置十分好拍。（圖／公園處提供）



關渡花海最大亮點是搭配社子大橋當背景，還可遠眺大屯山、觀音山、七星山系等山巒，猶如走進群山環繞的花海秘境，今年度關渡花海沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，概念圍繞著「探秘」主題。

公園處介紹，河濱展區0.7公頃（約2117坪），有兔子、稻草熊等裝置藝術；八仙抽水站周邊今年有3.38公頃（約10224坪）農田申請種植景觀綠肥作物，但種植的成果並不理想，不復往年盛況，現場花開甚少，民眾可斟酌是否前往。

▲▼「北投關渡花海」受颱風影響延遲花開，目前大波斯菊含苞待放。（圖／公園處提供）



前往賞花的民眾，沿著承德路7段401巷八仙抽水站周邊農田，穿越小徑尋找觀音山、大屯山系為背景的秘境花海。接著沿著外雙溪水景，找尋兔子、稻草熊蹤跡，一路順遊到有著「水中步道」的雙溪濕地公園，或帶孩童到兒童新樂園放電，為半日遊劃下句點。

▲「北投關渡花海」兩區的亮點和交通方式。（圖／公園處提供）