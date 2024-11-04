台北旅展今落幕...退輔會展區人氣旺　魏華萱現場分享高山旅遊經

▲退輔會邀請旅遊達人魏華萱赴台北旅展，親授「健康森呼吸」秘技，分享四季高山之美。（圖／退輔會提供，下同）

記者高堂堯／綜合報導

2024台北國際旅展今天落幕，退輔會於展期間為讓大眾更深入了解農場的生態魅力，特別邀請知名旅遊達人魏華萱（小猴）到場進行座談，以「健康森呼吸的低碳旅遊」為主題，介紹結合「四輪+二輪」的交通方式，進行低碳且深度的高山農場之旅。

退輔會指出，於展期間推出的早鳥訂房優惠引發搶訂熱潮，不少遊客一次預訂10間以上住房，展現對國旅的高度興趣與支持；此外，康芮颱風日前雖造成山區道路柔腸寸斷，福壽山農場仍排除萬難將最新鮮的高山蜜蘋果及茶葉運到現場，吸引與會者搶購，許多民眾表示，退輔會所經營的農場旅遊不僅住宿舒適、質優價廉，更能享受到自然環境帶來的心靈放鬆。

魏華萱則從自身經驗分享在武陵及福壽山農場的遊玩心得、特色餐飲及農特產伴手禮，詳細介紹每個行程亮點，強調高山地區的四季變換，讓旅人可透過不同花種的綻放，體驗每個季節的自然美景及旅程帶來的活力與療癒能量。

退輔會於現場還安排豐富的互動遊戲，包含拍照打卡活動、拼圖比賽、有獎徵答等，讓所有參與的遊客皆有機會獲得小禮物，甚至是五大農場的經典農產品和限定贈品；而凡在現場消費滿額的遊客，還可參加夾娃娃機抽獎活動，有機會贏取限量驚喜禮品。