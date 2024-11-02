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ITF旅展必搶日本票券懶人包　JR Pass、環球影城門票買1送1

▲▼JR關西廣域周遊券＋倉敷美觀地區漫步＋岡山城天守閣套票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲JR關西廣域周遊券。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2024 ITF台北國際旅展今（2日）進入第二天，若已計畫好到日本自由行，那本篇推薦必搶票券，包括樂園門票買一送一，還有旅展限定的買JR Pass送樂享券，一次解決交通與景點。

JR西日本在此次旅展期間於攤位上販售多張交通票券，如關西廣域鐵路周遊券加上岡山樂享周遊券現場價2425元（原價約新台幣3700元），可以兌換岡山城門票與聖代，還有倉敷多個景點或美食，以及火熱舉辦中的岡山森林藝術祭相關票券。

亦有「關西&廣島地區鐵路周遊券+廣島樂享周遊券」3388元、「廣島&山口地區鐵路周遊券+山口樂享周遊券」2997元等選擇，以及關空特急HARUKA單程票260元起等多種票券選擇，只在旅展期間優惠開賣，想要規劃接下來到日本關西地區、山陰山陽地區甚至北九州旅行，可要把握機會。

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城買一送一。（圖／記者謝盛帆攝）

可樂旅遊則在旅展期間每天推出日本環球影城門票買一送一，另外還有東京晴空塔門票，以及買日本甲子園門票贈限量球衣等，總共超過2千組優惠。

KKday則在旅展期間每日持續推出限量買一送一，包含日本環球影城、JR Pass、Teamlab門票、一日遊專屬團等，機票則主打沖繩4-5日來回機票8388元起、東京5日來回機票9388元起，免萬元就能出國，更加碼現場下單就能抽機票。

另外，Klook在現場祭出全站1折起優惠，包括「日本環球影城買1送1」、「住宿買2千折1千元」、「日韓泰越不限流eSIM 1折」等活動，現場只要至Klook攤位玩遊戲，就抽日本星野飯店「界」系列住宿一晚。

關鍵字： 日本旅遊 2024ITF 台北國際旅展 優惠快訊

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