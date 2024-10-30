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買國際線送國內線機票！紐航「台北-奧克蘭」3大優惠　最低免2萬5

▲▼紐西蘭航空。（圖／紐西蘭航空提供）

▲為慶祝「台灣航線六周年」、台北國際旅展，紐西蘭航空即日起至11月5日祭出3大優惠。（圖／紐西蘭航空提供）

記者彭懷玉／台北報導

紐西蘭航空今（30日）驚喜宣布，為慶祝「台灣航線六周年」，又有台北國際旅展加持，即日起至11月5日祭出3大優惠，雙人同行來回台北-奧克蘭每人最低24,950元起（最高83折），經過11小時直飛，睡一覺就能直抵紐西蘭夢幻國土。

ITF台北國際旅展將於11月1日開跑，紐西蘭航空祭出近8折機票優惠，即日起至11月5日，凡於官網預訂限定出發日期的機票，台北到奧克蘭經濟艙雙人價49,900元起，平均一人24,950元，雙人同行最低8折，最高可省萬元，出發日期從2025年5月5日至2025年6月13日。

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲紐西蘭航空空中沙發。（圖／ETtoday資料照）

另外，買國際線送國內線機票持續，即日起至11月5日，凡購買即日起至2025年9月30日間出發的台北-奧克蘭國際航段機票，同時選購國內航段，奧克蘭到基督城或威靈頓由紐西蘭航空招待，可再享每人來回票價最低26,900元起，需在紐西蘭航空官網預訂，一個人大概可省8,600元 （大約76折）。

至於為期四天的ITF台北國際旅展現場，紐西蘭航空加碼祭出專屬的官網限定優惠碼，凡輸入指定代碼即能折抵1千至3千元不等的金額。

▲▼紐西蘭航空,空中沙發。（圖／記者周姈姈攝）

▲紐西蘭航空自2018年起提供台北至奧克蘭唯一的直飛航線。（圖／ETtoday資料照）

紐西蘭航空自2018年起提供台北至奧克蘭唯一的直飛航線，至今已邁入第六年，同時，紐西蘭航空也宣布獲得《Condé Nast Traveler》「讀者大獎全球最佳航空」與AirlineRatings.com評選的「最佳豪經艙」等大獎。

▲▼亞洲低成本航空AirAsia推出單程機票未稅0元起優惠。（圖／AirAsia）

▲亞洲低成本航空AirAsia推出「2025夏季早鳥價」單程票價最低0元起。（圖／AirAsia）

另外，AirAsia宣布將首次參加「2024 ITF台北國際旅展」，除了在台北國際旅展現場攤位（J003）推出全航線冬季航班8折、托運行李8折之外，只要下單就有機會獲得免費機票、大倉久和大飯店行政客房住宿券。同時，AirAsia線上旅展「2025夏季早鳥價」單程未稅最低0元起，包含台北-吉隆坡、台北-沙巴（亞庇）、高雄-曼谷（廊曼）。實體旅展部分，AirAsia攤位設置「AirAsia人人有禮拉霸機」，有機會贏得免費來回機票及限量周邊好禮。

關鍵字： 紐西蘭航空 ITF台北國際旅展 航空快訊 航空優惠 AirAsia

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