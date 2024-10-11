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今起開搶！國泰航空67航點85折起、兩人同行8折

▲國泰航空。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空線上旅展開跑。（圖／國泰航空提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024台北國際旅展即將登場，國泰航空官網推出線上旅展，即日起至11月15日，全球67個精選航點最優85折起！預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。

國泰航空指出，此次線上旅展販售全球67個航點，包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為2024年10月14日至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。

看準大家想飛的心，於國泰航空官網預訂香港、東京 、名古屋 、新加坡、巴黎、米蘭、阿姆斯特丹、奧克蘭、布里斯本、凱恩斯來回經濟艙機票，兩人同行享8折優惠，此優惠單筆訂單至少需兩名成人。

而針對國泰航空的國泰會員，也有專屬優惠，登入帳戶預訂香港、歐洲、紐澳、北美等精選航點機票，輸入優惠編號「CXITF24」 ，可再享單筆訂位滿2萬元 （不含稅金及附加費）折抵2000元及額外2000「亞洲萬里通」里數，限首500筆訂位。

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空）

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

樂桃航空即日起至10月13日推出「輕鬆飛！Standard新票價」促銷，用一般最低價的Minimum促銷票價買到Standard票價，意即送上託運一件行李與自主選位，單程未稅2290元起。

樂桃航空官網顯示，「輕鬆飛！Standard新票價促銷」包含6條航線，台北(桃園)-大阪(關西)單程未稅價3060元起、台北(桃園)-東京(羽田)單程未稅價3290元起、台北(桃園)-東京(成田)單程未稅價2510元起、台北(桃園)-名古屋(中部)單程未稅價3090元起、台北(桃園)-沖繩(那霸)單程未稅價2290元起。

樂桃航空指出，此次限定優惠，主要是用Minimum價格就可以買得到Standard票價內容，也就是送上「指定座位」並包含「1件託運行李」。促銷期間為即日起至10月13日晚間11時59分，旅遊期間為2024年10月27日至2025年03月29日，Standard單程票價新台幣2290元起，不另收取燃油費。

關鍵字： 國泰航空 優惠快訊 國泰航空線上旅展 亞洲旅遊

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