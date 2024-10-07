歌詩達郵輪春之旅　海上櫻花日韓跳島遊

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

日本詩人松尾芭蕉有句詩：但見櫻花開，令人思往事。

「櫻花」是薔薇科落葉植物，主要分布於北半球的溫帶地區，日本、韓國是最佳賞櫻國家。欣賞春季櫻花美景，懷念旅遊的感覺，一定要跟上歌詩達郵輪賞櫻之旅！

▲歌詩達郵輪莎倫娜號明年春天要帶旅客前往日、韓賞櫻。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號2025年3月前進日本、韓國人氣賞櫻景點，喜歡日韓異國風情的旅客千萬不要錯過。6天5夜行程，3/26出發前往佐世保、濟州；3/31出發前往福岡、釜山。

▲韓國濟州春季時櫻花與油菜花一起盛開。（圖／shutterstock）

莎倫娜號3/26出發的航程為：基隆⎼海上航行⎼日本佐世保⎼韓國濟州⎼海上航行⎼基隆。

航程所到的濟州是韓國的蜜月之島，春天來到濟洲，在櫻花的加持下更加浪漫。每年3月底到4月初，櫻花就會在濟州各地綻放，也有許多賞花之路給旅人賞花，鹿山路兩旁有櫻花與油菜花盛開，是最經典的濟州春季美景，來到這裡一定要拍照、打卡，不然會後悔一輩子。

▲九十九島曾獲得NGO「世界最美海灣俱樂部」的加盟認證。（圖／shutterstock）

郵輪之旅，就是要以海洋的角度來看世界。佐世保市位於長崎縣北部，在九州地區的西北端，佐世保灣外側的九十九島，於2018年獲得NGO「世界最美海灣俱樂部」的加盟認證，日落美景更是令人難忘。

▲日本福岡城內有數百棵櫻花樹，櫻花齊放時美不勝收。（圖／shutterstock）

莎倫娜號3/31出發的航程為：基隆⎼海上航行⎼日本福岡⎼韓國釜山⎼海上航行⎼基隆。

春天的福岡別有一番風情，福岡城址所在地的舞鶴公園，栽種了數百棵櫻花樹，當櫻花齊放的時候，吸引許多賞櫻人潮，而福岡其他的賞櫻景點，還有鎮國寺、海之中道海濱公園、宮地嶽神社等。

▲韓國春季櫻花盛開美景值得前往細細欣賞。（圖／shutterstock）

釜山是韓國最大港口城市，也是賞櫻的必到之處，除了南川洞、海雲台、甘川洞文化村、大渚生態公園等地，鄰近的鎮海地區，難以計數的淡粉色櫻花盛開時，是季節最美麗的景色。

（賞櫻花期會因氣候而提前或延遲，若因氣候因素觀賞狀態未達您預期，敬請見諒。）

推薦行程

賞櫻航次

★佐世保、濟州賞櫻6天5夜 3/26出發

★福岡、釜山賞櫻6天5夜 3/31出發

第三、第四人8,900元起

詳見

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