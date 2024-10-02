不斷更新／山陀兒影響時間拉長！全台景點封閉、休園一次看

▲山陀兒來襲，太平山蹦蹦車停駛。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／台北報導

中度颱風山陀兒龜速前進，影響台灣時間拉長，全台都嚴陣以待。《ETtoday新聞雲》整理出全台景點休園與活動暫停消息，並不斷更新，請民眾多加留意。

基隆市

基隆嶼：基隆嶼已進行預警性封島，以因應防颱措施。此外，富悠海上旅遊-龍之心號、舜龍號即日起將全面暫停海上活動，停航措施將持續至北部地區海警解除。

LAPOPO 拉波波村：因應山陀兒颱風，10月2日休園。

和平島地質公園：10月2日休園一天。

台北市

兒童新樂園：因山陀兒颱風來襲，配合台北市政府宣布10月2日停止上班上課，兒童新樂園亦暫停營運。

台北市立動物園：因颱風山陀兒影響，台北市宣布停止上班上課，動物園配合休園一天。

松山文創園區：全區10月2日休園。

國立故宮博物院配合台北市政府、嘉義縣政府停止上班上課公告，10月2日故宮南北院區博物館及園區皆不對外開放，請民眾留意自身安全，勿前往參訪。

▲十分瀑布。（圖／新北市觀旅局提供）

新北市

內洞、滿月圓國家森林遊樂區：即日起預警性休園，烏來台車預警性停駛。

因應山陀兒颱風來襲，為維護遊客安全，新北市政府觀光旅遊局宣布，碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄旅客服務中心(淡水、新店、板橋、瑞芳)、各風景區遊客中心(含瑞芳、十分、碧潭、烏來)及猴硐煤礦博物園區，與十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，10月2日暫停服務及開放，後續會視園區復原情形再行公布開園日期。

颱風期間，新北市政府再次提醒民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區（含烏來、瑞芳、十分風景區）、海邊（含野柳風景區、淡水），以及碧潭風景區恐因大雨造成水位暴漲及山坡土石崩落，請民眾切勿前往。

新北市美術館：10月2日全天新北市美術館休園，藝術街坊展間皆不會開放，如有不便之處，敬請見諒，謝謝。

桃園市

東眼山、拉拉山國家森林遊樂區：10月1日起預警性休園。

桃園市政府風景區管理處宣布，山陀兒颱風來襲，即日起，本處轄管角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道等景點將預警性休園至颱風警報解除。



另桃園市政府風景區管理處轄管大溪市立中正公園景觀電梯、大溪中正公園管理站、老城區遊客中心、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點亦將暫停開放。

新竹縣

觀霧國家森林遊樂區：即日起預警性休園。

雪霸休閒農場：因應山陀兒颱風，農場休園。10/3(含) 以後住宿，目前尚待確認，若有任何異動將由訂房組通知。雪霸國家公園觀霧遊憩區已休園，惟實際恢 復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。

綠世界生態農場：因山陀兒颱風來襲，配合新竹縣政府宣布停班停課， 10月2日綠世界生態農場休園一天。

The One南園：10月2日休園一天。

苗栗縣

台中市

雪霸國家公園：即日起，不得進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動，原核發入園許可證失效，視災害復原情形恢復入園。九九山莊將同步配合暫停住宿開放。

蟬說：夕陽漫漫：即日起至10月4日休園。

蟬說：山中靜靜 Immersion Glamping：10月2日至4日因颱風影響緊急休園3天。

大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區：即日起預警性休園。

台中覓靜莊園：10月2日休園一天。

福壽山農場：即日起全場區休園。

彰化縣

▲奧萬大國家森林遊樂區9月30日至10月2日進行預警性休園。（資料照／南投林管處提供）

南投縣

合歡山、奧萬大國家森林遊樂區：10月2日進行預警性休園，後續將視山陀兒颱風過後之影響程度，適時恢復開園。

玉山國家公園：即日起全面禁止入園，颱風警報解除後視災害復原情形，原核發入園許可證失效，另公告恢復入園活動日期。

雲林縣

劍湖山世界：10月2日休園一天。

▲阿里山林鐵 。（示意圖／林鐵處提供）

嘉義縣

阿里山林鐵：10月2日全部列車停駛。後續將視颱風影響狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

阿里山國家森林遊樂區：為嚴加戒備並防範強風豪雨影響山區旅遊安全，10月2日持續休園，眠月線、一葉蘭自然保留區​亦暫停開放，重新開放時間將視颱風狀況滾動式調整，再行發布。

茶田三五_小笠原二館：因應山陀兒颱風即將來襲，為了大家的安全，10月2日暫停營業。

星月傳說露營區：為了安全起見，營區本周休園，熱血的露友們切勿上山，已訂位的客人可以退款或延期。

台南市

頑皮世界野生動物園：因山陀兒颱風來襲，為了遊客安全，也讓我們全心做好園區防颱作業及照顧動物，頑皮世界於10月2日休園一天。

「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」：活動原訂於10月3日開幕，因山陀兒颱風影響，為確保活動安全，將延至10月4日開展。

高雄市

烏山頂泥火山自然保留區：即日起暫時休園。

茂林國家風景區：區內情人谷、茂林谷以及涼山瀑布步道預警性封閉。

棧貳庫、大港倉、駁二藝術特區：10月2日暫停營業

高雄市總圖與各分館與高雄市立美術館暨兒美館：10月2日休館一天。

屏東縣

雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區：即日起至10月2日進行預警性休園，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

恆春半島淨灘活動：原訂9月30日至10月3日恆春半島淨灘活動暫停辦理。

華泰瑞苑：因山陀兒颱風影響，墾丁國家森林遊樂區10月2日進行預警性休園。期間內觀海樓的 「GADUGADU Brunch」 與遊客中心「島嶼餐桌」 將配合暫停營業，原安排行程的旅客請勿前往，小心安全。

小琉球海洋館：10月2日休園。

臺灣原住民族文化園區：依據屏東縣政府公告，因應山陀兒颱風，屏東縣10月1日停班停課。為確保安全，本園區10月1日休園，並同步停止所有戶外活動與園區內的相關服務。

▲宜蘭龜山島。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭縣

龜山島：即日起至10月2日，預警性封島4天。

福山植物園：即日起至10月2日預警性休園。

太平山國家森林遊樂區：即日起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。太平山蹦蹦車停駛。

林業保育署宜蘭分署：即日起，暫停開放所轄社區型自然步道，包括金瓜寮魚蕨步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、朝陽步道、蘇花古道-大南澳越嶺段以及南澳古道。

蘇澳冷泉公園：蘇澳冷泉公園大眾池即日起停止對外開放。

澳花漢本海洋驛站：受到颱風影響，10月2日休園。

頭城Surf & House 衝浪小屋：即日起至10月4日暫停營業。

東門大夜市：花蓮東大門夜市宣布9月30日暫停營業一天。

國立傳統藝術中心「宜蘭傳藝園區」，配合宜蘭縣政府宣布10月2日停止上班、上課，將休園一天。

花蓮縣

花蓮太魯閣晶英酒店：太魯閣晶英酒店原訂於10月1日將重新開業，但隨著山陀兒颱風步步進逼，業者發出公告表示，考量颱風路徑與此次雨量預測，山林與道路穩定狀況需要一些休息時間，為了維持整體旅遊與住宿品質，飯店決定營運日期延至10月13緩步啟動。

池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區：即日起預警性休園及封閉，請遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

月崖灣親子農場：因應颱風來襲，月崖灣親子農場9月30日休園一天。

富里鄉六十石山：富里鄉六十石山產業道路目前禁止所有人上下山，不開放通行。

東海岸國家風景區管理處表示，石梯坪遊憩區濱海步道、石門休憩區濱海步道暫停開放。

花蓮遠雄海洋公園：因颱風來襲休園一天。

台東縣

知本國家森林遊樂區、向陽國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、都蘭山步道：即日起預警性封閉。

紅葉谷綠能溫泉園區：考量山區雨量影響，即日起至10月4日預警性休園。

多良火車站：多良火車站休園。

台東農場：10月2日因應山陀兒颱風預警性休園。

朝日溫泉：預計休園至10月2日。

東海岸國家風景區管理處表示，綠島石朗浮潛區、柴口浮潛區、大白沙潛水區，以及台東三仙台遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區濱海步道、小野柳遊憩區濱海步道、加母子灣休憩區濱海步道、渚橋休憩區、郡界休憩區暫停開放。

澎湖縣

澎湖縣政府宣布，受「山陀兒颱風」影響，澎湖縣10月2日停班停課，旅遊處所轄以下場館景點閉館：

1.澎湖海洋地質公園中心

2.龍門閉鎖陣地

3.菓葉灰窯旅遊資訊站

4.篤行十村潘安邦紀念館

5.篤行十村張雨生故事館

6.東衛坑道

金門縣

金門國家公園表示，因應10月2日停班停課，本處園區各展館及據點暫停開放。

連江縣

馬祖國家風景區管理處公告，受山陀兒颱風影響，馬祖海象資料至10月3日陣風達10級以上，為確保遊客安全，即日起預警性封閉馬祖國家風景區共9處臨海據點：南竿大漢據點、鐵堡、北竿螺山自然步道、東莒大砲連、東洋山步道、大埔石刻步道、東引烈女義坑、東湧燈塔步道、國之北疆步道。另南竿北海坑道10月2日至3日暫時關閉。

景點重新開放時間將視實際天候情形另行公告，也請民眾們暫時不要前往海邊觀浪、討沰，以策安全。