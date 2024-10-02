ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不斷更新／山陀兒影響時間拉長！全台景點封閉、休園一次看

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲山陀兒來襲，太平山蹦蹦車停駛。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／台北報導

中度颱風山陀兒龜速前進，影響台灣時間拉長，全台都嚴陣以待。《ETtoday新聞雲》整理出全台景點休園與活動暫停消息，並不斷更新，請民眾多加留意。

基隆市

基隆嶼：基隆嶼已進行預警性封島，以因應防颱措施。此外，富悠海上旅遊-龍之心號、舜龍號即日起將全面暫停海上活動，停航措施將持續至北部地區海警解除。

LAPOPO 拉波波村：因應山陀兒颱風，10月2日休園。

和平島地質公園：10月2日休園一天。

台北市

兒童新樂園：因山陀兒颱風來襲，配合台北市政府宣布10月2日停止上班上課，兒童新樂園亦暫停營運。

台北市立動物園：因颱風山陀兒影響，台北市宣布停止上班上課，動物園配合休園一天。

松山文創園區：全區10月2日休園。

國立故宮博物院配合台北市政府、嘉義縣政府停止上班上課公告，10月2日故宮南北院區博物館及園區皆不對外開放，請民眾留意自身安全，勿前往參訪。

▲有「臺版尼加拉瀑布」之稱的十分瀑布,十分友善步道,菁桐老街,觀瀑吊橋可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象。（圖／新北市觀旅局提供）

▲十分瀑布。（圖／新北市觀旅局提供）

新北市

內洞、滿月圓國家森林遊樂區：即日起預警性休園，烏來台車預警性停駛。

因應山陀兒颱風來襲，為維護遊客安全，新北市政府觀光旅遊局宣布，碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄旅客服務中心(淡水、新店、板橋、瑞芳)、各風景區遊客中心(含瑞芳、十分、碧潭、烏來)及猴硐煤礦博物園區，與十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，10月2日暫停服務及開放，後續會視園區復原情形再行公布開園日期。

颱風期間，新北市政府再次提醒民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區（含烏來、瑞芳、十分風景區）、海邊（含野柳風景區、淡水），以及碧潭風景區恐因大雨造成水位暴漲及山坡土石崩落，請民眾切勿前往。

新北市美術館：10月2日全天新北市美術館休園，藝術街坊展間皆不會開放，如有不便之處，敬請見諒，謝謝。

桃園市

東眼山、拉拉山國家森林遊樂區：10月1日起預警性休園。

桃園市政府風景區管理處宣布，山陀兒颱風來襲，即日起，本處轄管角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道等景點將預警性休園至颱風警報解除。

另桃園市政府風景區管理處轄管大溪市立中正公園景觀電梯、大溪中正公園管理站、老城區遊客中心、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點亦將暫停開放。

新竹縣

觀霧國家森林遊樂區：即日起預警性休園。

雪霸休閒農場：因應山陀兒颱風，農場休園。10/3(含) 以後住宿，目前尚待確認，若有任何異動將由訂房組通知。雪霸國家公園觀霧遊憩區已休園，惟實際恢 復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。

綠世界生態農場：因山陀兒颱風來襲，配合新竹縣政府宣布停班停課， 10月2日綠世界生態農場休園一天。

The One南園：10月2日休園一天。

苗栗縣

台中市

雪霸國家公園：即日起，不得進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動，原核發入園許可證失效，視災害復原情形恢復入園。九九山莊將同步配合暫停住宿開放。

蟬說：夕陽漫漫：即日起至10月4日休園。

蟬說：山中靜靜 Immersion Glamping：10月2日至4日因颱風影響緊急休園3天。

大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區：即日起預警性休園。

台中覓靜莊園：10月2日休園一天。

福壽山農場：即日起全場區休園。

彰化縣

▲奧萬大國家森林遊樂區9月30日至10月2日進行預警性休園。（資料照／南投林管處提供）

南投縣

合歡山、奧萬大國家森林遊樂區：10月2日進行預警性休園，後續將視山陀兒颱風過後之影響程度，適時恢復開園。

玉山國家公園：即日起全面禁止入園，颱風警報解除後視災害復原情形，原核發入園許可證失效，另公告恢復入園活動日期。

雲林縣

劍湖山世界：10月2日休園一天。

▲▼ 阿里山林鐵因颱風來襲，7月23日起陸續預警性停駛 。（示意圖／林鐵處提供）

▲阿里山林鐵 。（示意圖／林鐵處提供）

嘉義縣

阿里山林鐵：10月2日全部列車停駛。後續將視颱風影響狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

阿里山國家森林遊樂區：為嚴加戒備並防範強風豪雨影響山區旅遊安全，10月2日持續休園，眠月線、一葉蘭自然保留區​亦暫停開放，重新開放時間將視颱風狀況滾動式調整，再行發布。

茶田三五_小笠原二館：因應山陀兒颱風即將來襲，為了大家的安全，10月2日暫停營業。

星月傳說露營區：為了安全起見，營區本周休園，熱血的露友們切勿上山，已訂位的客人可以退款或延期。

台南市

頑皮世界野生動物園：因山陀兒颱風來襲，為了遊客安全，也讓我們全心做好園區防颱作業及照顧動物，頑皮世界於10月2日休園一天。

「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」：活動原訂於10月3日開幕，因山陀兒颱風影響，為確保活動安全，將延至10月4日開展。

高雄市

烏山頂泥火山自然保留區：即日起暫時休園。

茂林國家風景區：區內情人谷、茂林谷以及涼山瀑布步道預警性封閉。

棧貳庫、大港倉、駁二藝術特區：10月2日暫停營業

高雄市總圖與各分館與高雄市立美術館暨兒美館：10月2日休館一天。

屏東縣

雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區：即日起至10月2日進行預警性休園，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

恆春半島淨灘活動：原訂9月30日至10月3日恆春半島淨灘活動暫停辦理。

華泰瑞苑：因山陀兒颱風影響，墾丁國家森林遊樂區10月2日進行預警性休園。期間內觀海樓的 「GADUGADU Brunch」 與遊客中心「島嶼餐桌」 將配合暫停營業，原安排行程的旅客請勿前往，小心安全。

小琉球海洋館：10月2日休園。

臺灣原住民族文化園區：依據屏東縣政府公告，因應山陀兒颱風，屏東縣10月1日停班停課。為確保安全，本園區10月1日休園，並同步停止所有戶外活動與園區內的相關服務。

▲▼宜蘭龜山島，宜蘭旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭龜山島。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭縣

龜山島：即日起至10月2日，預警性封島4天。

福山植物園：即日起至10月2日預警性休園。

太平山國家森林遊樂區：即日起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。太平山蹦蹦車停駛。

林業保育署宜蘭分署：即日起，暫停開放所轄社區型自然步道，包括金瓜寮魚蕨步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、朝陽步道、蘇花古道-大南澳越嶺段以及南澳古道。

蘇澳冷泉公園：蘇澳冷泉公園大眾池即日起停止對外開放。

澳花漢本海洋驛站：受到颱風影響，10月2日休園。

頭城Surf & House 衝浪小屋：即日起至10月4日暫停營業。

東門大夜市：花蓮東大門夜市宣布9月30日暫停營業一天。

國立傳統藝術中心「宜蘭傳藝園區」，配合宜蘭縣政府宣布10月2日停止上班、上課，將休園一天。

花蓮縣

花蓮太魯閣晶英酒店：太魯閣晶英酒店原訂於10月1日將重新開業，但隨著山陀兒颱風步步進逼，業者發出公告表示，考量颱風路徑與此次雨量預測，山林與道路穩定狀況需要一些休息時間，為了維持整體旅遊與住宿品質，飯店決定營運日期延至10月13緩步啟動。

池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區：即日起預警性休園及封閉，請遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

月崖灣親子農場：因應颱風來襲，月崖灣親子農場9月30日休園一天。

富里鄉六十石山：富里鄉六十石山產業道路目前禁止所有人上下山，不開放通行。

東海岸國家風景區管理處表示，石梯坪遊憩區濱海步道、石門休憩區濱海步道暫停開放。

花蓮遠雄海洋公園：因颱風來襲休園一天。

台東縣

知本國家森林遊樂區、向陽國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、都蘭山步道：即日起預警性封閉。

紅葉谷綠能溫泉園區：考量山區雨量影響，即日起至10月4日預警性休園。

多良火車站：多良火車站休園。

台東農場：10月2日因應山陀兒颱風預警性休園。

朝日溫泉：預計休園至10月2日。

東海岸國家風景區管理處表示，綠島石朗浮潛區、柴口浮潛區、大白沙潛水區，以及台東三仙台遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區濱海步道、小野柳遊憩區濱海步道、加母子灣休憩區濱海步道、渚橋休憩區、郡界休憩區暫停開放。

澎湖縣

澎湖縣政府宣布，受「山陀兒颱風」影響，澎湖縣10月2日停班停課，旅遊處所轄以下場館景點閉館：
1.澎湖海洋地質公園中心
2.龍門閉鎖陣地
3.菓葉灰窯旅遊資訊站
4.篤行十村潘安邦紀念館
5.篤行十村張雨生故事館
6.東衛坑道

金門縣

金門國家公園表示，因應10月2日停班停課，本處園區各展館及據點暫停開放。

連江縣

馬祖國家風景區管理處公告，受山陀兒颱風影響，馬祖海象資料至10月3日陣風達10級以上，為確保遊客安全，即日起預警性封閉馬祖國家風景區共9處臨海據點：南竿大漢據點、鐵堡、北竿螺山自然步道、東莒大砲連、東洋山步道、大埔石刻步道、東引烈女義坑、東湧燈塔步道、國之北疆步道。另南竿北海坑道10月2日至3日暫時關閉。

景點重新開放時間將視實際天候情形另行公告，也請民眾們暫時不要前往海邊觀浪、討沰，以策安全。

關鍵字： 山陀兒颱風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

推薦閱讀

全台13飯店住宿券優惠　每晚3399起

全台13飯店住宿券優惠　每晚3399起

深圳微醺秘境！夜晚變身迷幻叢林酒吧

深圳微醺秘境！夜晚變身迷幻叢林酒吧

台南「美樂蒂＆酷洛米」延期10/4開展

台南「美樂蒂＆酷洛米」延期10/4開展

2025大阪萬博將有17米「下跪鋼彈」

2025大阪萬博將有17米「下跪鋼彈」

鬧中取靜！台中七期新開幕網美咖啡館

鬧中取靜！台中七期新開幕網美咖啡館

就近買！4大超商「防颱優惠懶人包」

就近買！4大超商「防颱優惠懶人包」

台南仁德運將大哥最愛的私房美食！

台南仁德運將大哥最愛的私房美食！

台中洲際、漢來日月行館11月就能住

台中洲際、漢來日月行館11月就能住

全聯、家樂福外送暫停！各大賣場防颱優惠一次看

全聯、家樂福外送暫停！各大賣場防颱優惠一次看

不斷更新／山陀兒來襲　全台景點封閉資訊

不斷更新／山陀兒來襲　全台景點封閉資訊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

頭城秘境湛藍海景下大嗑霸王米粉湯！

無印良品最新民宿10月千葉開幕

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

少走40分！搭60元專車到草嶺古道賞芒

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

日本免稅改制最新3大重點

全台唯二「全家霜淇淋旗艦店」開箱！

10月限定吃爆餡榛果可可、皇家奶茶泡芙

熱門行程

最新新聞更多

全台13飯店住宿券優惠　每晚3399起

深圳微醺秘境！夜晚變身迷幻叢林酒吧

台南「美樂蒂＆酷洛米」延期10/4開展

2025大阪萬博將有17米「下跪鋼彈」

鬧中取靜！台中七期新開幕網美咖啡館

就近買！4大超商「防颱優惠懶人包」

台南仁德運將大哥最愛的私房美食！

台中洲際、漢來日月行館11月就能住

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366