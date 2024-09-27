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大溪度假酒店變身萬聖城！骷髏、暗黑墳場住客必拍　還能抽住宿券

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店10月1日起至10月31日打造「威斯汀萬聖搗蛋夜」。（圖／業者提供）

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店整個10月打造「威斯汀萬聖搗蛋夜」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再過一個月就是萬聖節，新竹六福莊祭出南瓜主題房，而桃園大溪笠復威斯汀度假酒店首次打造成萬聖城，共有巨型骷髏造景、驚嚇巫婆隧道、鬼新郎新娘、暗黑墳場等十多處造景，營造奇異詭譎的夜晚。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店10月1日起至10月31日打造「威斯汀萬聖搗蛋夜」。（圖／業者提供）

▲全館佈置上巨型骷髏造景、驚嚇巫婆隧道、至死不渝鬼新郎新娘、暗黑墳場、亡靈擺渡人等裝置。（圖／業者提供）

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店10月1日起至10月31日打造「威斯汀萬聖搗蛋夜」，全館佈置上巨型骷髏造景、驚嚇巫婆隧道、至死不渝鬼新郎新娘、暗黑墳場、亡靈擺渡人等裝置，所有房客於入住時將拿到秘境地圖，按圖索驥取得所有密碼後，就有機會抽中多重好禮，最大獎包含價值破萬的住宿兌換券、餐券等。

▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店10月1日起至10月31日打造「威斯汀萬聖搗蛋夜」。（圖／業者提供）

▲知味西餐廳成人每位1,380+10%元，孩童每位 690+10%元。（圖／業者提供）

此外，館內還祭出一系列精彩的房客限定親子活動，包括「萬聖節臉部彩繪活動」、萌鬼出沒「變裝搗蛋遊行」、「調皮鬼DIY 課程」及專屬魔幻變裝「租借萬聖服」，入住之餘也能沈浸在滿滿的異國鬼節風情。

▲台北萬豪酒店跨年住房專案「天際景觀客房」，連住兩晚專案價32,500元+15.5%起，台北萬豪酒店全館有506間客房，近3成的客房窗景直面台北101景致。（圖／業者提供）

▲台北萬豪酒店全館有506間客房，近3成的客房窗景直面台北101景致。（圖／業者提供）

另外，為搶攻跨年商機，台北萬豪酒店即日起推出跨年住房專案，雙人入住可賞台北101跨年煙火「天際景觀客房」，連住兩晚專案價32,500元+15.5%起；「經典客房」連住兩晚專案價23,500元+15.5%起，以上皆享豐盛早餐兩客，加贈萬豪旅享家5,000點和美麗華摩天輪門票2張。

▲台北萬豪酒店跨年住房專案「天際景觀客房」，連住兩晚專案價32,500元+15.5%起，台北萬豪酒店全館有506間客房，近3成的客房窗景直面台北101景致。（圖／業者提供）

▲跨年連住兩晚「天際景觀客房」專案價32,500元+15.5%起。（圖／業者提供）

關鍵字： 桃園旅遊 大溪旅遊 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 度假酒店 萬聖城 萬聖活動 台北萬豪酒店 跨年住房

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