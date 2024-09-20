宜蘭2飯店優惠！住日式園區飯店送3餐　免費升等、早餐吃到飽

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻秋天出遊熱潮，宜蘭2間旅宿紛紛推出優惠。全台最大日式主題園區飯店「宜蘭綠舞國際觀光飯店」即日起推出一泊三食專案，指定日入住雙人房每晚5490元起，享免費升等，還能到貓咖啡擼貓、享受下午茶與宵夜，隔天再品嚐早餐吃到飽。礁溪福朋喜來登則為慶祝周年，推出指定專案加價1111元即可再續住一晚。

▲家庭房示意圖。（圖／業者提供）

▲位於園區內的「擼らら Sweets貓咪甜點店」可以擼貓、吃下午茶。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭綠舞飯店於9、10月推出指定日入住享一泊三食住房專案，雙人房5490元起、家庭四人房8490元起。一泊三食提供旅客至超萌貓咖「擼LALA Sweets」與店內曼赤肯、英國長毛、英國短毛及米克斯等可愛貓店長共度幸福擼貓下午茶時光，或也可選擇至「日光璽舞 壽喜燒/割烹」享用午餐丼飯，還有宵夜、翌日自助早餐。

同時，旅客可以趁著微涼初秋漫遊5.7公頃日式主題園區，換穿經典浴衣體驗日式風情拍照打卡；與園區萌寵們近距離互動，餵食水豚、梅花鹿、羊駝的樂趣，還可近距離欣賞柯爾鴨、狐獴及萌兔等可愛小動物。

▲▼礁溪福朋喜來登酒店。（圖／業者提供）

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店則推出歡慶周年優惠活動，即日起至10月30日為止，周一至周四入住每晚4999元起不含早餐，指定專案加價1111元即可再續住一晚；館內的「食潮餐廳」則享每周三醇飲優選買一送一優惠、每周五則有精啤酒挑戰，活動成功即享啤酒免費喝。

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