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身分證拿出來！中「9、2、1、7」任3碼樂園門票197元　現省853元

▲小人國即日起祭出9217揪愛一起瘋玩樂園優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

▲凡身分證字號中「9、2、1、7」任2碼，於指定日期購買小人國門票優惠價297元。（圖／小人國主題樂園提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

樂園優惠又來了！凡身分證字號中「9、2、1、7」任2碼，於指定日期購買小人國門票優惠價297元，對中任3碼只要197元；另外，六福村墓碑鎮盛大登場，只要萬聖節變裝（占全身70%）入園，可享599元入園。

▲小人國即日起祭出9217揪愛一起瘋玩樂園優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國即日起祭出9217揪愛一起瘋玩樂園優惠。

小人國主題樂園
 小人國即日起祭出9217揪愛一起瘋玩樂園優惠，9月21、22、28、29日這四天，身分證字號對中「9、2、1、7」任2碼最低197元起，對中一碼也有門票297元優惠（不限順序，原價1050元），最高可省下853元，民眾需在現場購票且主動出示本人身分證，未滿3歲憑健保卡免費入園，活動相關優惠以官網公告為準。

▲小人國即日起祭出9217揪愛一起瘋玩樂園優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國瘋狂急流。

小人國一票玩到底（除投幣類設施外）推薦可以玩「大雷雨2.0」，還能盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施、以及在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園等。

▲「南瓜莊園主題房」將剛果原野四人房打造成超萌的南瓜莊園,鬼娃 Renee 夢遊仙境。（圖／六福旅遊集團提供）

▲「鬼娃 Renee 夢遊仙境」到墓碑鎮。（圖／六福旅遊集團提供，下同）

六福村、六福莊
 六福村墓碑鎮已於9月7日登場，即日起至11月17日，只要全身變裝超過70%以上，即享入園599元（原價1,199元）優惠，不管是貞子、小丑、殭屍、鬼新娘或各式角色扮演都歡迎。

▲「南瓜莊園主題房」將剛果原野四人房打造成超萌的南瓜莊園,鬼娃 Renee 夢遊仙境。（圖／六福旅遊集團提供）

▲關西六福莊將剛果原野四人房打造成超萌的南瓜莊園。

此外，關西六福莊推出「小小墓碑鎮」專案，萬聖期間限量的「南瓜莊園主題房」將剛果原野四人房打造成趣味南瓜莊園，房內齊聚療癒稻草堆、絕美楓樹造景、南瓜擺飾，入住主題房即可坐躺在稻草堆中，彷彿置身歐洲秋天的田野景色中。

▲「南瓜莊園主題房」將剛果原野四人房打造成超萌的南瓜莊園,鬼娃 Renee 夢遊仙境。（圖／六福旅遊集團提供）

▲「南瓜莊園主題房」房內齊聚療癒稻草堆、絕美楓樹造景、南瓜擺飾。

六福莊即日起至11月24日推出「小小南瓜莊園」專案，入住「南瓜莊園」主題房或剛果綠地房，專案含早餐、無限制體驗全新遊戲室「非洲探險遊戲島」與「六福淺山農場農事體驗營」，每房再依專案人數贈送六福村兩日入園手環；南瓜燈籠手作體驗2人份。二天一夜只要10,400+10% 即可暢玩恐怖版和趣味版墓碑鎮。

關鍵字： 樂園優惠 小人國主題樂園 六福村 六福莊

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