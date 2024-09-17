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全球暖化！白川鄉合掌村2025冬季點燈剩4場　參加規定懶人包

▲▼日本白川鄉合掌村 。（圖／可樂旅遊提供）

▲日本白川鄉合掌村冬季雪景備受許多旅客青睞。（圖／可樂旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

白川鄉合掌村冬季點燈向來是日本冬季最受歡迎的景點，白川鄉觀光協會近日宣布，受到全球暖化影響，2025年冬季點燈減少為4場次，以及參與點點活動的注意事項。

白川鄉合掌村冬季點燈活動明年將迎來第39屆，白川鄉觀光協會近日公布2025年點燈場次。受到全球暖化影響，往年有6場點燈活動，明年將減為4場次，日期分別為1月13、19、26日與2月2日，點燈時間為傍晚5點30分至晚上7點30分。

▲▼日本白川鄉合掌村 。（圖／可樂旅遊提供）

▲白川鄉合掌村夜晚樣貌 。（圖／可樂旅遊提供）

■參加注意事項

主辦單位提醒，白川鄉點燈活動採預約門票入場制，活動當天不賣門票，沒有入場券就禁止入場，同時，依據購買票種，也可能無法前往觀景台看點燈。

■活動當天白天入村觀光

點燈活動當天若是白天前往，會實施管制，若自駕前往，最晚可進入停車場時間為下午3點，且最晚需在下午5點前離開停車場。

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村城山天守閣展望台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可俯瞰白川鄉合掌村全貌的展望台。上圖為秋季風景。（圖／記者蔡玟君攝）

■荻町城跡展望台

可以俯瞰合掌村全貌的荻町城跡展望台，整天禁止車輛進入，請利用展望台接送巴士或步行前往；由於準備點燈活動，通往荻町城跡展望台的步行路線將於下午4點10分關閉。 

若在冬季點燈活動場次想要進入觀景台，可透過參加「附有展望台門票的住宿抽選活動」，當選者可在點燈活動當天於白川村過夜並且會獲贈觀景台入場券，或參加巴士公司（濃飛巴士、加越能巴士、富山近鐵巴士、北鐵巴士）提供的「附有觀景台入場券的白川鄉點燈之旅」。此外，觀景台嚴禁使用攝影腳架，為減少擁擠，旅客將被分為三組， 請遵循參觀當天工作人員的指示，包括參觀時間。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本中部旅遊 岐阜縣 白川鄉合掌村 合掌村冬季點燈.亞洲旅遊

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