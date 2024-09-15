「小潘蛋糕坊」今早8點恢復營業！只賣一樣商品　恐再現排隊人龍

▲新北市板橋「小潘蛋糕坊」將在今（15日）早8點開門營業。（資料照／記者黃士原攝）

記者彭懷玉／綜合報導

繼連休18天之後，新北市板橋「小潘蛋糕坊」將在今（15日）早8點開門營業，現場「只有賣鳳凰酥」，鑑於往年中秋前夕都會出現排隊人潮，預估人龍會再突破數百公尺以上。《東森新媒體ETtoday》記者將於8點抵達店家，為讀者一揭現場狀況。

▲小潘開賣時，民眾魚貫入店選購。（資料照／記者黃士原攝）



位於板橋巷弄內的「小潘蛋糕坊」是在地人氣名店，鳳梨酥、鳳凰酥、蛋黃酥等品項深受民眾歡迎，不過業者公告中秋節現場「只賣鳳凰酥」，售完為止。去年業者就曾一口氣連休17天，而今年中正與和平兩間門市從8月28日起至9月14日連休18天，業界推估應該是為了消化中秋節訂單。

▲第1位民眾就帶走200盒，之後不少人購買數量也超過百盒。（資料照／記者黃士原攝）



去年恢復營業首日，一早6點就有人來排隊，隊伍綿延數百公尺，只為了等下午1點開賣，第1位民眾就帶走200盒，之後不少人購買數量也超過百盒，而今（15日）早8點開門營業，勢必再現人龍盛況。

▲小潘蛋黃酥。（示意圖／記者黃士原攝）



比較特別的是，小潘蛋糕坊的鳳梨酥在全台超商、多條通路都買得到，卻有不少消費者認證「裸裝比單顆包裝更酥脆好吃」，因此許多老饕還是會到實體店面購買。

▲彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，彰化知名蛋黃酥餅店不二坊14日開放門市購買，每人限購30顆（2盒），有民眾從13日晚上7點多就到場排隊，自帶椅子、雨傘，排隊人龍長達500公尺遠，一直到省道台一線中山路上槽化線區內，為此，轄區派出所輪班到場維持交通，接下來還有2天，預計今年人潮將比起往年激增，警方將強力取締道路違規。