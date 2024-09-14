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澎湖魚市場走一趟！看「無聲漁獲拍賣」　體驗用魚拓印、做標本

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場，澎湖漁船，澎湖漁民。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於澎湖第三漁港的魚市場，可以讓旅客看漁獲拍賣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澎湖報導

澎湖人生活與海息息相關，想深刻體會在地人文，不妨走一趟澎湖魚市場，在專業導覽員解說下，看少見的「無聲漁獲拍賣」，透過認識不同漁法、了解什麼大小的魚才最適合購買，以此感受永續漁業重要性，最後再體驗敲魚乾、製作魚標本等DIY。

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖魚市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖第三漁港的澎湖魚市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在地團隊「年年有鰆」創辦人巫佳容。（圖／記者蔡玟君攝）

在地團隊「年年有鰆」創辦人巫佳容與夥伴長期推廣食魚教育、永續漁業，規劃6大體驗與導覽行程，包括魚市場導覽、傳統漁法牽罟、敲魚乾體驗、魚料理教室、製作魚標本和魚拓體驗，透過食魚教育、認識海鮮與體驗等，推廣永續海洋與永續漁業概念。

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場，漁獲拍賣，澎湖漁民。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖魚市場可以看特有的「無聲漁獲拍賣」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場，漁獲。（圖／記者蔡玟君攝）

魚市場導覽在接近破曉的凌晨5點半從澎湖魚市場入口開始，巫佳容笑說，「這時間是大家能早起的最極限。」跟著她走進市場，卻與印象中其他魚市場人聲鼎沸不同，只見不同漁獲分門別列擺放成堆，再放上編號，來往漁民手持小本子來來去去、不時低頭沉思，整體氛圍沉穩安靜。

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場，漁獲拍賣，澎湖漁民。（圖／記者蔡玟君攝）

▲如何用最好的價格買到魚，非常考驗買家經驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場，澎湖漁獲拍賣，澎湖漁民。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客雖然無法跟著一起出價參加拍賣，但可站在一旁觀看了解，同時認識不同魚種。（圖／記者蔡玟君攝）

巫佳容說，澎湖魚市場的特色是所有漁獲都是當天現捕上岸，漁民清晨返港卸貨，整理好開始進行漁獲拍賣。「這裡的拍賣方式沒有傳統魚市場常見的糶手（音同跳）喊價，而是在漁獲上放編號，買家於紙上寫上欲出價價格、名字、編號，再交由賣家，最後宛如開獎般將紙片一一打開、價高者得，非常考驗買家經驗，獨特的拍賣方式也讓整體氛圍安靜。」

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼年年有鰆特別製作一本《澎湖魚明星攻略》，以成熟體長1:1顯示，大小或樣貌一樣代表適合購買。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖第三漁港的澎湖魚市場，漁獲。（圖／記者蔡玟君攝）

年年有鰆的魚市場導覽還有一個有趣之處，就是導覽員會準備一本《澎湖魚明星攻略》，上面載有24種澎湖常見的魚種，以成熟體長1:1顯示，並寫上俗民與學名、特徵等。巫佳容說，只要拿出小本子來比對，差不多大小就代表最適合購買。

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場，澎湖漁船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖魚市場的特色就是所有魚都是當天現捕撈上岸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖第三漁港澎湖魚市場，延繩釣器具。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼透過停靠在港口旁的漁船，可以認識不同漁法，如上圖為延繩釣，下圖為底拖網。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖第三漁港的澎湖魚市場，底拖網漁法。（圖／記者蔡玟君攝）

漁港旁停靠一艘艘漁船也是認識常見漁法的最好教室，如延繩釣就是一籃籃捲起的繩子下綁著吊鉤；底拖網則為了捕捉高經濟價值的明蝦、狗蝦而設計，但混獲物種多，低經濟價值的漁獲多以下雜魚出售，做成魚丸、養殖業者的飼料等，但無法利用的漁獲多半會直接棄置，也容易對海底地形造成影響。

▲▼澎湖第三漁港的澎湖魚市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖魚市場一旁也有提供散客可以購買不同海鮮的魚販。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖第三漁港的澎湖魚市場，澎湖魚販。（圖／記者蔡玟君攝）

若想認識更多澎湖的漁業文化，卻又難以早起參加魚市場導覽，年年有鰆也規劃一系列DIY體驗行程，且由於工作室緊鄰馬公港，在指定時間直接到工作室，免預約就能立刻體驗。

▲▼澎湖年年有鰆團隊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖「年年有鰆」團隊除了提供導覽，也有一系列DIY體驗，如敲魚乾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖年年有鰆團隊，敲魚乾體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖年年有鰆團隊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲敲完還可以煮來吃。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖年年有鰆團隊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有魚拓、製作魚標本體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖年年有鰆團隊魚標本體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

如敲魚乾就是把早期澎湖人的漁村家庭代工轉換成體驗，旅客除了認識常用來當魚乾的魚種，藉由親手拿木槌敲擊、最後還現場烹煮，從手作到品嚐了解這項傳統文化；魚拓體驗則是以拓染方法，將魚的樣貌拓印在紙上，更能了解魚的紋理樣貌，最後還能裱框帶回家做紀念。

▲▼澎湖年年有鰆團隊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年年有鰆的工作室就在馬公港旁，在指定時間前往，不用預約就可以直接體驗相關遊程。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客可以透過年年有鰆的臉書專頁更了解詳細活動之外，現在立榮航空、長汎旅行社與澎湖國家風景區管理處合作，規劃了「 立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅，行程包含漁人文化體驗、探索海上秘境等，透過不同的水陸觀光體驗，帶領旅客感受秋季澎湖的不同魅力，即日起至9月30日止，至立榮假期官網訂購兩天一夜行程3664元起，輸入折扣碼「PENJOY24」，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行、1人免費。

關鍵字： 澎湖旅遊 年年有鰆 澎湖魚市場

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