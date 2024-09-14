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桃園「放假囉！來慈湖」　日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋

桃園「放假囉！來慈湖」 日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「放假囉！來慈湖」萌兔登月區。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

中秋佳節即將來臨，本周邀請大家來慈湖欣賞夢幻水舞秀，9/13至9/17一連五天精彩登場，首次推出日間與夜間雙重演出搭配不同主題音樂起伏變化，帶來視覺與聽覺的極致饗宴。夜間水舞秀還特別融入與桃園及中秋節相關的8個趣味圖案，歡迎大家一起來享受中秋氛圍，在歡樂的氣氛中尋寶，度過難忘的團圓時刻。

中秋必遊慈湖 夢幻水舞、樂聲、特技High翻中秋
「放假囉!來慈湖」活動進入尾聲高潮，壓軸主題大秀重磅登場!慈湖水舞是桃園觀光的一大亮點，觀旅局不僅承襲傳統更突破既往模式，首度採日夜雙版本的展演秀，日間水舞以交響樂為背景，在百變水舞噴泉的放射搖擺下與水花、落日餘暉、自然景色交錯生成最純粹經典的畫面；夜間以浪漫輕快的組曲為背景，水柱隨著舞動搖曳，更結合雷射、燈光、光雕、水幕等科技元素，讓月光水舞更添夢幻酷炫風采。特別值得一提的是夜晚版的水舞，隱藏了幾處小亮點桃包含主題文字（放假囉！來慈湖） 、慈湖橋、Love、萌兔、飛機、小桃子、阿桃、園哥，讓民眾在欣賞水舞之餘更增添另一種樂趣。水舞秀9/13至9/17每天下午４時開演，每場間隔30分鐘，每天共8場(下午4時至5時30分為日間水舞秀，晚間6時至7時30分為夜間水舞秀)，觀旅局邀請大家來賞月看水舞。

桃園「放假囉！來慈湖」 日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「放假囉！來慈湖」日間水舞。

桃園「放假囉！來慈湖」 日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「放假囉！來慈湖」夜間水舞。

中秋假期的表演陣容也更加豐富多元，讓您從早玩到晚不無聊，週六(9/14)有火舞、太鼓、爵士鼓、薩克斯風及藝術舞團，為了歡慶中秋，本日還加碼舉辦中秋猜謎，幸運兒可以把「柴語錄烤肉趣金蘭烤肉醬組」帶回家；週日(9/15)有Aim Dual樂團、東方舞蹈、火舞、特技；中秋節當天(9/17)有原林舞集、享頑樂團、薩克斯風等表演，要帶給民眾精彩難忘的佳節記憶。

「放假囉！來慈湖」線上線下活動相互串聯，準備豐富精美贈品要送給大家。現場參加集章或打卡分享即可到服務台領取限量精美小禮；另外，9/17前至樂遊桃園FB或IG完成線上指定任務，就可獲得抽獎資格喔！獎品有一泊二食旅宿券、吹風機、烤肉用具組、掛脖風扇等，活動詳情可至「樂遊桃園官方FB及IG」查詢。

桃園「放假囉！來慈湖」 日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「放假囉！來慈湖」環境。

桃園「放假囉！來慈湖」 日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲慈湖遊客中心與停車場。

重塑慈湖觀光形象朝向永續發展 街頭藝人、餐車市集招募無限期
觀旅局推動慈湖園區觀光形象轉型，開發慈湖潛在觀光魅力，以邁向全齡友善觀光場域這項永續旅遊目標而努力。去年「慈湖園區遊憩環境優化工程」完工，慈湖紀念雕塑公園與停車場的環境得到美化與改善，基礎設施與景觀的質感提升後，今年觀旅局將目標定在推升慈湖觀光量能上，例如：發展全齡友善活動、活化利用整體環境等。

桃園市政府秘書長溫代欣說：「慈湖園區是國家級觀光景點，全台唯一以人物為主題的大型雕塑公園，每年交通部觀光局的觀光人潮統計都名列桃園觀光景點前五名。園區內觀光旅遊資源豐富，是假日出遊、休憩、踏青的好去處。今年，觀旅局發揮創意，結合東方傳統浪漫七夕與中秋闔家團圓之節慶意象與氛圍元素，營造慈湖更親民有趣與年輕化的形象，9月的水舞更是突破往例，從日間的古典懷舊風，到了夜間換裝成夢幻酷炫風，都十分吸睛好看。」

桃園「放假囉！來慈湖」 日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲「放假囉！來慈湖」閃耀愛情區。

觀旅局周柏吟局長表示：「今年的『放假囉！來慈湖』活動，我們不僅試著在主題、主視覺與氣氛營造上發揮創意，對外傳達慈湖『健康、創新、文化、戶外、自然』的觀光新樣貌；在場域活化方面，我們更是主動出擊，透過網路公開招募街頭藝人及餐車市集，邀請他們於週末假日來慈湖表演與設攤。活動結束後仍會持續招募，希望透過這種擴大民間參與的模式，為慈湖園區注入新的量能、活力與人氣，未來串連北橫台七線與大龍門兩大觀光廊帶！」

「放假囉！來慈湖」活動結束後，接下來還會搭配節慶推出驚喜活動，10月國慶假期(10/10、10/12、10/13)在慈湖紀念雕塑公園會舉辦「十尚音樂祭」，11月(11/2、11/3、11/9)在石門水庫也會有「大龍門鱻漫跑嘉年華」系列活動；此外，慈湖仍會持續招募街頭藝人與餐車市集，讓慈湖每個週末假日都好玩。歡迎大家來慈湖FUN一下、樂遊大龍門。

桃園「放假囉！來慈湖」 日夜夢幻水舞秀邀您歡慶中秋（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

更多慈湖活動資訊請至活動官網（https://2024funcihu.tycg.gov.tw/） 及「樂遊桃園官方Facebook」查詢。

關鍵字： 桃園觀光 樂遊桃園 慈湖 中秋

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