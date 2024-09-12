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9／13～17「放假囉！來慈湖」日夜水舞秀！慈湖白天黑夜都好美

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲今年的慈湖紀念雕塑公園水舞秀因應日光時間，首度推出日間與夜間雙版本。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供，下同）

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

今年的慈湖紀念雕塑公園水舞秀因應日光時間，首度推出日間與夜間雙版本，日間水舞秀以交響樂為背景，在百變水舞噴泉的放射搖擺下，水花、落日餘暉與慈湖的山水風光交織出桃園的熱情與活力，也讓白天到訪的民眾能夠欣賞慈湖的樂遊氛圍；到了夜間，增加了浪漫及中秋佳節的元素，除了錯落的水舞噴泉外，還結合高亮度的圖案燈、全彩雷射水幕等科技元素，讓月下水舞更添夢幻風采，適合全家大小的全日遊憩。

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

桃園在地表演團體輪番上陣　打造全新藝術表演場地
鎖定中秋節人潮，慈湖的表演節目陣容也更加豐富多元，包含桃園在地五舞太鼓團、原林藝術舞集、密室音樂、Joy Life藝術舞團等知名藝術團體，還有火舞、特技、薩克斯風、爵士鼓、歌唱等多組街頭藝人共襄盛舉。

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

周柏吟局長表示：「慈湖紀念雕塑公園是一個全齡適宜的休憩公園，今年首度推出『日夜夢幻水舞雙重奏』，藉由不同音樂風格來呈現截然不同的水舞律動，打造慈湖成為日夜都好美的打卡聖地！並廣邀街頭藝人、表演團體及攤商市集進駐，讓桃園市民甚至外國觀光客都能感受桃園慈湖的年輕及創新活力！」

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

中秋好禮大FUN送　線上線下都有獎
配合中秋節闔家歡聚，觀旅局特別安排在9/14下午17：30舉辦猜謎遊戲，由桃園地企業金蘭食品贊助的限量精美好禮要送給現場民眾! 最夯的打卡點「萌兔登月」、「閃耀愛情」光藝術，在夜色襯托下，絕對一秒變網美，讓你成為整場最閃亮的星。

另外，現在到樂遊桃園FB或IG完成指定任務，還有機會抽中桃園尊爵飯店一泊二食旅宿券、吹風機、金蘭醬油烤肉用具組等好禮。

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼慈湖,桃園,中秋,水舞秀,打卡,觀光,北橫遊客中心,中秋,慈湖紀念雕塑公園。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

為了方便遊玩的民眾，北橫遊客中心(經國紀念館)及大溪橋頭停車場都有安排免費接駁車，從9/14、9/15、9/17的14：30~20：30 (藍線加開9/13同時段)；也歡迎民眾多加利用「台灣好行」及市區公車前往慈湖。 這個中秋，讓我們一起「放假囉！來慈湖」。

更多活動資訊請至活動官網（https://2024funcihu.tycg.gov.tw） 及「樂遊桃園官方Facebook」查詢。

關鍵字： 慈湖 桃園 中秋 水舞秀 打卡 觀光 北橫遊客中心 中秋 慈湖紀念雕塑公園

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