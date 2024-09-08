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竹子湖「青楓步道」如魔幻森林！木棧道平緩好走　圓平台眺望綠意

▲竹子湖「青楓步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹子湖「青楓步道」蓊鬱的山林散發濃郁芬多精，有種沐浴在高海拔山區的錯覺。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

竹子湖過去是蓬萊米的發源地，時至近幾年，幾乎和海芋、繡球花劃上等號。在非花季的此時，有處「青楓步道」隱藏山谷中，蓊鬱的山林散發濃郁芬多精，時不時飄散而來的霧氣，營造出空靈意境，有種沐浴在高海拔山區的錯覺。

▲竹子湖「青楓步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹子湖「青楓步道」全長不到一公里，有石階和木棧道，十分平緩好走。（圖／記者彭懷玉攝）

百去不膩的陽明山國家公園，蔚為台北人的後花園，縱橫交錯的步道難易皆有，而位在竹子湖湖田里谷地，隱身一座全長不到一公里的青楓步道，雖說在2014年完工，但知名度不算太高，有石階和木棧道，十分平緩好走，給人猶如身在魔幻森林中的不真實感，平日前往，僅一組旅客正享受難得的靜謐。

▲竹子湖「青楓步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲青楓森林內運用低矮的木棧道穿梭其中，不但保留原始地貌植被，也減少對當地水土及生物的影響程度。（圖／記者彭懷玉攝）

大地處表示，青楓森林內運用低矮的木棧道穿梭其中，不但保留原始地貌植被，也減少對當地水土及生物的影響程度。林中還有一處圓形平台，可以輕倚欄杆，由上而下眺望森林。到了秋轉冬之際，約莫11月，翠綠的青楓也將換上黃色調，接著落葉歸於塵土，讓旅人感受季節變換之美。

▲竹子湖「青楓步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼林中還有一處圓形平台，可以輕倚欄杆，由上而下眺望森林。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹子湖「青楓步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

青楓步道鄰近曹家花田香及大梯田花卉生態園區，旅客可一併遊覽，若搭公車上山，可搭小9至「竹子湖站」下車，再步行約400公尺即可到達青楓步道；也能至大地工程處網站的親山步道主題網免費下載「登山步道路線圖」。

▲竹子湖「青楓步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲青楓步道鄰近曹家花田香及大梯田花卉生態園區，旅客可一併遊覽。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 北投區旅遊 竹子湖 青楓步道 熱血行腳 步道

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