母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

▲挪威奮進號停靠基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

有民眾參加「挪威郵輪奮進號」到香港5天行程，23日從香港返台，表訂晚間10點30分是最後登船時間，不料一對母女為了看迪士尼煙火，到11點出頭才回到船上，讓2千人為了等他們延遲出發。對此，業者表示，針對遲到旅客，郵輪公司會考量離港時間限制、下一個航點靠泊時間等做評估，若真的發生嚴重遲到情形，會將旅客護照交由地面代理公司，直接開船離開。

▲香港迪士尼樂園閉幕煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

業者表示，郵輪航行靠泊或離港時間皆依郵輪公司決策，相關行動會據國際郵輪法規與各港口管理規定進行。針對遲到旅客，郵輪公司會考量離港時間限制、下一個航點靠泊時間等做評估，旅行社並無權限要求，但會盡力提醒旅客回船時間。業者建議，返船時間為以船方提供的最晚回船時間，再提前半小時，避免因為交通問題遲延造成無法回船的窘況發生。

至於遲到回船的狀況是否常見？業者回應，「沒有。」且該航程搭乘率達9成5，意味大概有2000位旅客都在船上。

▲「挪威奮進號」餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

有網友於Threads上發文，「有的人就是不知道什麼叫做準時，全船都在等你們母女，11:01還在那邊慢慢走，很光榮？迪士尼煙火硬要看，全船就你他媽想看煙火？」導致整起事件曝了光，由於當時女兒有在社群放上迪士尼閉幕煙火影片，寫下「看完整個淚牛滿面」，事發之後，遲到母女均關閉社群。