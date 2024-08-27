「元紀」曾雅慧首位台灣女性獲米其林侍酒師獎 卉寓奪年輕主廚

▲元紀曾雅惠獲米其林指南侍酒師大獎。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南今日公布星級餐廳49家星級名單，同時也頒發3個特別獎，其中獲得侍酒師大獎的曾雅惠，是第一個在台灣獲得這項殊榮的女性侍酒師。

米其林指南除了推薦高品質的餐廳，也希望表彰餐飲業中才華洋溢、共同打造出非凡美食體驗的專業工作者，所以今天除了公布49家星級名單，同時也頒發服務大獎、侍酒師大獎及年輕主廚大獎。

▲一星餐廳斑泊的許縕珊獲服務大獎。（圖／記者蔡玟君攝）

其林指南服務大獎

這個獎項主要表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員，今年的得獎者是來自一星餐廳斑泊的許縕珊，擁有近十年的餐飲業經驗，她以細緻入微、溫暖而周到的方式與用餐顧客交流互動。同時也是一位親和力強、充滿熱情和自信的女性，她的全心投入和服務為顧客創造了難忘且愉快的用餐經驗。

米其林指南侍酒師大獎

米其林指南侍酒師大獎表彰業內才華洋溢侍酒師的技巧、知識以及熱情。今年，侍酒師大獎頒發給此次新入選米其林一星餐廳元紀的曾雅惠，她也是第一個在台灣獲得這項殊榮的女性侍酒師。她也感謝米其林評審的肯定，感謝團隊的支持，希望未來台灣能有更多女性一同參與侍酒行列。

▲新入選餐廳卉寓的陳莛諭獲得年輕主廚大獎。（圖／記者蔡玟君攝）

米其林指南年輕主廚大獎

今年的獎項頒發給今年新入選餐廳卉寓的陳莛諭，他於餐飲學校畢業後便前往澳洲磨練廚藝，料理沒有過度花俏的手法，能明顯感受到他透過創意巧思和扎實的料理手法，展現了台灣料理的面貌與精緻高雅。

▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）