▲京都任天堂博物館開幕日確定了。（圖／任天堂株式會社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

任天堂粉絲注意了！期待已久的京都「任天堂博物館」，今（20日）宣布於10月2日開幕，業者表示，博物館門票採官網事先預約抽選制，即日起開放預約。本篇就整理出館內設施、體驗、商店亮點，以及門票預約方式全攻略，粉絲不妨趕快記下來。

任天堂博物館位於宇治市，鄰近近鐵小倉站。業者將宇治小倉工場重新裝修，變成專屬博物館。業者今天表示，博物館共有2層樓建築，分為展示區、互動遊戲區、體驗、咖啡廳和商店等區域。

▲京都任天堂博物館1樓遊戲區可用手機體驗競技歌牌「百人一首」。（圖／翻攝自任天堂博物館官網）

▻1樓遊戲區

1樓以互動遊戲為主題設計8種體驗區，讓旅客透過現代方式體驗與玩樂過去曾推出的產品，例如在1樓中心地板設有巨型螢幕，旅客可藉由手機體驗競技歌牌「百人一首」；或可在懷舊家庭空間中體驗任天堂於1968年推出的「室內發球機」打棒球，以及「超任光線槍」體驗射擊遊戲，最多可一次有13人體驗。

▲▼還能體驗過去曾推出的遊戲產品。（圖／翻攝自任天堂博物館官網）

還可以透過遊戲機操控區玩紅白機、任天堂64、Wii等遊戲，藉由超大螢幕，手拿遙控機體驗各種任天堂代表遊戲。現場還可以體驗繪製自己的歌牌、或手拍站成一排的可愛蘑菇人，藉由拍打頭部會產生不同音調。

▲2樓展示區。（圖／翻攝自任天堂博物館官網）

▻2樓展示區

博物館2樓則展示從創業以來一系列曾經推出的產品、機型、任天堂撲克牌、歌牌等用品，還有遊戲中呈現的代表符號演變史等重要資料，讓任天堂迷能看得超過癮。

▲京都任天堂博物館內咖啡廳空間。（圖／翻攝自任天堂博物館官網）

▻咖啡廳與商店區

除了看展、互動體驗外，還有咖啡廳、商店區，咖啡廳預計提供提供一款可以選擇喜愛食材，並能組合出超過27萬種搭配的原創漢堡，商店預計推出只有博物館才有的限定商品。

▲入場後拿到的兌換券，可以換一張有自己Mii人物和姓名的入館証，用入館証才能體驗館內設施。（圖／翻攝自任天堂博物館官網）

▻門票購買方式

任天堂表示，博物館門票採預約抽籤實名制，需提前3個月預約。即日起至8月31日為止開放在官網（https://museum.nintendo.com/index.html）申請10、11月的門票，並有英文介面可進行操作。

抽籤結果會在提出申請的隔月1號下午公布（例如8月預約抽選，9月1日公布抽選結果），旅客必須在7號前完成線上付款，可使用信用卡結帳。

完成付款後，會收到一份代表門票的QRcode，入場當天必須帶著QRcode、身分證明文件（外國旅客可用護照）在票面指定時間入場，並會進行隨身行李檢查。旅客要留意的是，館內禁止使用腳架、自拍棒，也禁帶外食。

此外，刷QRcode進場時，會同步印出一張兌換券，可到櫃檯兌換一張製作一張有自己姓名、Mii人物樣式的「入館証」，透過入館証才能體驗館內的體驗遊戲，務必領取和保留。

▻若沒抽到門票怎麼辦？

若沒抽到門票，卻又很想去，館方提供有「先到先得購票服務」，該票券名額為抽籤結束後，可能會因忘記付款等情況釋出名額，即會在官網的售票頁面公布，並採先買先贏，但並非每個月都有，旅客可以透過官網查詢。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）