大稻埕480秒煙火8／10壓軸上映！3點啟動表演　碧潭、淡水各有2場

▲大稻埕夏日節壓軸場煙火秀將在本周六登場。（圖／台北市觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「大稻埕夏日節」壓軸場煙火本周六登場！8月10日七夕當晚，將施放面寬達700公尺、480秒的「戀曲140」煙火秀，還有「Taipei 140」 飛字煙火穿插；新北碧潭會在8月14日、8月21日分別燃放300秒煙火，搭配萌力十足的鯨魚裝置噴水燈光秀，北部人可別錯過。

「大稻埕夏日節」即將在8月10日劃下句點，最終場480秒「戀曲140」煙火秀預計在晚間8點上映，觀傳局透露，施放面寬達700公尺以上，更為呼應台北建城140周年，設計「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火，以及大型水上爆破煙火，點亮台北夜空。

在此之前，舞台表演於當日下午3點啟動，陸續由玖壹壹、葛西瓦、芒果醬、Theseus忒修斯、就以斯JOYCE等13組卡司接力演唱，建議民眾提前到達現場。而配合當天活動，晚間6點起，大稻埕水門、堤外道路及周邊市區道路會進行交通管制，場域周邊公車路線配合人潮將加密班次，請民眾搭捷運至北門站、西門站，再步行至會場。

▲大稻埕7月31日施放300秒煙火，也有逾5萬人次冒雨前來觀賞 。（圖／記者呂佳賢攝）



觀傳局透露，「大稻埕夏日節」7月17日首場煙火吸引6.6萬人次、再來7月24日因遇上凱米颱風暫停，合併至7月31日施放，也有逾5萬人次冒雨前來觀賞，再來最終場拉長至480秒，預計會再掀起高潮。

▲8月11日淡水漁人碼頭有各10分鐘的主題煙火秀和無人機燈光秀。（圖／淡水福容大飯店提供）



緊接著，輪到新北市接棒，8月11日淡水漁人碼頭有各10分鐘的主題煙火秀和無人機燈光秀，8月14日和8月21日在新店碧潭分別燃放300秒的煙火，搭配巨型噴水鯨魚裝置、碧潭吊橋光雕秀相互映襯。最後，9月8日在淡水漁人碼頭再次上演主題煙火和無人機燈光秀，為夏季煙火光雕秀畫上句點。

▲8月14日和8月21日在碧潭分別燃放300秒的煙火，而碧潭巨型鯨魚充氣裝置展至8月31日。（圖／記者彭懷玉攝）



新北市觀旅局表示，新店碧潭位於捷運綠線新店站旁，出站步行即可達碧潭園區。同時，考量安全性，碧潭煙火施放期間及前5分鐘（19:55-20:05），將實施碧潭吊橋通行管制，請民眾避開。