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出國旅遊補助快登記！1動作回台爽領5000元　暑假剩一半別錯過

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲外交部現在推出旅遊補助抽獎，到LINE官方帳號登錄就可以抽5000元補助。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

外交部領事事務局推出2024旅遊補助活動抽獎，國人只要在出國旅行前加入「外交部領事事務局」LINE官方帳號，並完成出國登錄，每個月都有機會參加抽獎，頭獎可以拿到5000元旅遊補助，趁著暑假已經過了一半，接下來有出國計畫的你可別錯過。

根據外交部領事事務局說明，為了鼓勵國人出國時主動登錄出國資訊，以便在發生緊急情況時能夠迅速聯繫，特別舉辦「出國登錄月月抽」活動，即日起到12月31日止，凡是持我國護照出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號（ID：@boca.tw）完成「出國登錄」，即可於出國之次月獲得抽獎資格。

▲外交部出國登錄。（圖／翻攝自外交部領事事務局）

▲民眾可加入領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」即可參加次月抽獎。

獎項除了每月抽出2名幸運得主可獲得價值5000元的Benefit Xpress福利即享券外，二獎為2000元的Benefit Xpress福利即享券，共有3名得獎者；三獎則是1000元的Benefit Xpress福利即享券，共有5名得獎者。此外，還有四獎共計5名幸運者可以獲得波鴿頸枕組。

外交部領事事務局每月月中會在官網上公布得獎資訊，也會同步以LINE 官方帳號主動傳送得獎通知至得獎人，得獎人應回覆得獎通知並詳實填寫真實姓名、護照號碼、身分證字號、電子郵件、聯絡電話、收件地址，並上傳旅行證明文件照片，包括：上月電子機票頁面、護照資料頁及上月護照「入」境外國章戳，以作為得獎資格核對及出國的證明。
 

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