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慕舍酒店X李永裕「西班牙狂想」畫展開跑！住房享全天免費Minibar

▲慕舍酒店Hotel Mvsa攜手畫家李永裕，即日起至8月20日推出「西班牙狂想」主題畫展。（圖／慕舍酒店提供）

▲慕舍酒店Hotel Mvsa攜手畫家李永裕，即日起至8月20日推出「西班牙狂想」主題畫展。（圖／慕舍酒店提供）

記者彭懷玉／台北報導

慕舍酒店Hotel Mvsa攜手畫家李永裕，即日起至8月20日推出「西班牙狂想」主題畫展，涵蓋「佛朗明哥」和「歐洲風情」兩大系列，呼應米其林二星餐廳-渥達尼斯磨坊Molino de Urdániz的西班牙靈魂和熱情精神，讓美食品嚐起來更有滋味。

▲慕舍酒店Hotel Mvsa攜手畫家李永裕，即日起至8月20日推出「西班牙狂想」主題畫展。（圖／慕舍酒店提供）

▲「感動別人前，要先感動自己！」畫家李永裕分享創作心法。（圖／慕舍酒店提供）

「感動別人前，要先感動自己！」畫家李永裕分享。創作經驗達30年的他，在欣賞舞者翩然起舞的當下，能立即創作出一幅畫作，他以鮮明的色彩、簡潔有力的構圖，一筆一畫堆疊出浮雕般的視覺張力，營造厚實卻輕盈、流轉的畫面。

▲慕舍酒店Hotel Mvsa攜手畫家李永裕，即日起至8月20日推出「西班牙狂想」主題畫展。（圖／慕舍酒店提供）

▲在欣賞舞者翩然起舞的當下，李永裕能立即創作出一幅畫作，他以鮮明的色彩、簡潔有力的構圖，一筆一畫堆疊出浮雕般的視覺張力。（圖／慕舍酒店提供）

慕舍酒店此次於館內一至八樓共展出36幅作品，多數是李永裕筆下的「佛朗明哥」系列，少部分是他旅居西班牙時創作出的「歐洲風情」，最新的作品完成於今年，是懸崖上的白色城鎮《隆達》，展示於八樓套房樓層，李永裕創作媒材以油畫為主，並跨足漆畫、石雕、木雕及壓克力等多元媒材。

▲慕舍酒店,渥達尼斯磨坊,李永裕「西班牙狂想」主題畫展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼慕舍酒店此次本次於館內一至八樓展出36幅作品，多數是李永裕筆下的「佛朗明哥」系列。（圖／記者彭懷玉攝）

▲慕舍酒店,渥達尼斯磨坊,李永裕「西班牙狂想」主題畫展。（圖／記者彭懷玉攝）

酒店於每層樓提供全天候免費Minibar，值得一提的是，慕舍與七大國際酒莊聯名，每日下午Wine O’clock時段，住客可品飲世界六大國家的酒莊酩酒，每個樓層以不同國家為代表，不過以入住樓層供應的酒品為主，不得跨越樓層品飲，否則會加收3000元。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲慕舍酒店,渥達尼斯磨坊,李永裕「西班牙狂想」主題畫展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲酒店於每層樓提供全天候免費Minibar供住客享用。（圖／記者彭懷玉攝）

米其林二星餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊也一直與西班牙本店同步，帶給客人猶如置身西班牙庇里牛斯山的山海美味，包含經典前菜「後院」、招牌菜「佛朗明哥」等，午間套餐3,680元+10%，主廚套餐5,380元+10%，一成服務費另計。

▲慕舍酒店,渥達尼斯磨坊,李永裕「西班牙狂想」主題畫展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲前菜「後院」是黃瓜佐蠔味香草奶醬、招牌菜「佛朗明哥」為胭脂蝦，再以甜菜根帶出清爽風味。（圖／記者彭懷玉攝）

▲慕舍酒店,渥達尼斯磨坊,李永裕「西班牙狂想」主題畫展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲左：「花舞」以蘋果、椰奶加入杏仁冷湯，右：「大地之禮」以盤子空白比喻為大海，松子做的冰淇淋再撒上海葡萄、魚子醬，滋味鹹味令人回味。（圖／記者彭懷玉攝）

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