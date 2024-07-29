上半年全球旅客最愛10大旅遊地！台灣排第6名　5景點最夯

▲台北新富町文化市場是市定古蹟，2017年活化後轉型重生。（圖／Agoda提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台「Agoda」根據訂房數據，公布2024上半年國際旅客最愛10大旅遊目的地，其中台灣排名第6。平台也公布台灣5個最受海外旅客的景點，有充滿文化氣息的台北新富町文化市場，也有台南最新藝術地景「生命之樹」，都是現在最推薦亮點。

▲2024上半年國際旅客最愛10大旅遊目的地。

根據Agoda公布的排行榜，前10名依序為日本、泰國、韓國、越南、馬來西亞、台灣、印尼、菲律賓、美國、香港。平台也發現，除了知名的地標景點以外，海外觀光客也積極開拓鮮為人知台灣秘境。

▲台中國家漫畫博物館今年2月才開幕，是當地最新景點。



平台也分享備受海外旅客歡迎的台灣5大景點：



1.台北新富町文化市場

新富町文化市場在日治時期曾是一個傳統市場，近年經過台北市政府展開活化計畫，將其轉型成結合古蹟與現代的文化場域，遊客可以透過包含建築、藝術及設計在內的多元創新體驗，探索在地歷史。



2.台中國家漫畫博物館

台中的國家漫畫博物館在今年2月才開幕，除展示台灣漫畫外，博物館棲身於日式建築並坐落在令人驚嘆的優美風景中，為台中增添了活力和文藝氣息。

▲高雄大港橋串連駁二藝術特區和棧貳庫。

3.高雄大港橋

大港橋是亞洲最長的跨港旋轉橋，同時也是全台首座水平旋轉景觀橋樑，橋樑串聯駁二藝術特區和棧貳庫兩個熱門景點，不僅縮短了來往的時間，更提供了欣賞高雄港景色的絕佳視野。

▲台南生命之樹矗立在鹽田中央。

4.台南生命之樹

台南市將軍區最新的藝術地景「生命之樹」位於青鯤鯓扇形鹽田中央，純白藝術品對應鹽田景觀，旅客可以走上步道，近距離欣賞這座造景，這裡也是台南新興賞夕陽熱門地。

5.桃園客家茶文化館

桃園以擁有最多客家人口的城市而聞名，是體驗傳統客家文化的不二選擇，台灣客家茶文化館提供對客家茶歷史的深入介紹，並設有結合特色美食和新式茶飲的週末市集，創造了更豐富多元的體驗。