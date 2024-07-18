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林口三井Outlet二館11月開幕！8千坪亮點搶先看　18間美食進駐

▲▼林口三井Outlet二館。（圖／三井不動產集團提供）

▲林口三井Outlet二館將於11月14日開幕。（圖／三井不動產集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

三井不動產集團宣布，林口三井Outlet第二期商場（以下簡稱二館）將於今年11月14日正式開幕，商場將新增100個品牌商店，正式開幕後，兩座商場將有300間品牌店舖可以盡情逛。

▲▼林口三井Outlet二館。（圖／三井不動產集團提供）

▲林口三井Outlet二館商場內部設計曝光。

林口三井Outlet二館特色為商場面積廣達8000坪、共三層樓，一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與原本商場棟串連，更加強化Outlet品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等。

▲▼林口三井Outlet二館。（圖／三井不動產集團提供）

▲一館與二館之間有空橋相連。

進駐亮點品牌則包括「UNIQLO」與「GU」繼去年首次在台灣以雙品牌聯合方式進駐LaLaport台中之後，這次再次整合進駐二館，無印良品也將在此打造600坪生活大店，還有「HOLA」和樂家居、「akachan honpo」阿卡將本舖、「Garmin」等品牌進駐。

▲▼林口三井Outlet二館。（圖／三井不動產集團提供）

▲林口三井Outlet二館開幕後，品牌店舖達到300間。

美食方面，則有18間美食品牌進駐，包括位於2樓的日本法式可麗餅咖啡屋「gelato pique café」，饗賓餐飲集團旗下 「饗食天堂」，還有來自台中的餐飲品牌「KOI PLUS」，以好茶為核心提供多元化餐飲。

主題餐廳則有首次進駐商業設施展店的日系燒烤名店「京昌園」，以及泰式火鍋名店「藍象廷」、全台最大韓式料理集團旗下「涓豆腐」、日式湯咖哩排隊名店「Suage」、蔬食料理「上善豆家」、首次進駐商場的美式料理「THE BBQ HOUSE」、餃子名店「大阪王將」、來自日本的烘培甜點「武藏野の洋菓子」、知名冰淇淋品牌「Haagen-Dazs」、泡芙品牌「beard papa's」等。

在美食街內，則有首次進駐商業設施的人氣台式料理「廟口鴨香飯」、 台式料理「Chicken Eater」、港式燒臘「極之好味」、日式油拌麵「東京油組総本店」、日本第一燒肉品牌「牛角燒肉」旗下的「牛角次男坊」等。

▲▼漢神外觀。（圖／記者陳筱惠攝）

▲漢神外觀。（圖／資料照片）

除了新北有新商場外，台中也有最新商場訊息。總投資金額65億元的「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」預計2025年第四季開幕，整個商場包括地上7層、地下4層；據傳，漢神洲際將引進電影院華納威秀，並設計12個影廳，最大影廳將有300個座位，也將成為台中北屯首家大型影城。不過對此，漢神百貨表示，一切都還在洽談中，無法回應。

漢神洲際購物中心座落台中市人口第一大行政區北屯區，鄰近則是台中市第二大行政區西屯區，從當時2021年動工至今，短短3年過去，已經成為台中發展最活絡地區，更帶動周邊房價急速飆漲。2021年開始動工，預計今年7月份要舉行上樑儀式，明年年底開幕。


 

關鍵字： 林口三井Outlet 新北市旅遊

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