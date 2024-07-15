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城崎溫泉旅宿5選！包棟日式老屋、獨旅也能住　穿浴衣泡七大外湯

▲▼城崎溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲城崎溫泉是關西地區知名溫泉鄉。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

提到日本關西地區知名的溫泉勝地，城崎溫泉一定榜上有名，本篇就整理出城崎溫泉5間特色旅宿，可以入住古民家中體驗製作壽司，或是入住獨旅友善的藝術溫泉旅館，晚上穿上浴衣，走訪七大外湯體驗泡湯樂趣。

▲▼古民家改建的港町之宿八鹽。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲古民家改建的港町之宿八鹽。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

1.竹野地區的古民家－港町之宿 八鹽
港町之宿八鹽由百年的古民家改裝而成，位於兵庫縣最北端的城鎮「竹野鎮」。館內保有傳統的田字型配置，以及現在傳統的門扉、玄關、房樑等等。冬暖夏涼的空間，一天限定一組入住，旅客可以放鬆地體驗舊時港町建築之美 ，也能有種回到家的溫暖感受。

入住民宿，旅客可以報名壽司製作體驗，課程中，壽司師傅會使用從附近海域捕獲的新鮮魚肉，教導旅客如何切出握壽司上輕薄透亮的生魚片。遊客不僅能品嘗到自己的刀工與手藝之外，還能享用專業廚師使用在地新鮮蔬果、海鮮製作的晚
餐以及品嘗美味的清酒。

▲▼Hotel Kannabe Highland的沙灘越野車。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲Hotel Kannabe Highland的沙灘越野車。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

2.Hotel Kannabe Highland
Hotel Kannabe Highland位在滑雪勝地的神鍋高原，除了冬季可以來神鍋高原滑雪之外，夏季也能來此體驗滑翔傘、越野車、滑草、高爾夫等戶外活動。

▲▼城崎溫泉旅館UTSUROI TSUCHIYA ANNEX，城崎溫泉土屋旅館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼城崎溫泉旅館UTSUROI TSUCHIYA ANNEX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼城崎溫泉旅館UTSUROI TSUCHIYA ANNEX，城崎溫泉土屋旅館。（圖／記者蔡玟君攝）

3.UTSUROI TSUCHIYA ANNEX
2018年全新開幕的「UTSUROI TSUCHIYA ANNEX」，是利用原本豐岡消防署城崎分署改建而成、結合咖啡廳與藝廊的新式旅館。館內定調為日式時尚，僅提供5間房間住宿，其中春海、夏岳、秋晨、冬霧的四種房型內，還有蛋形吊籃藤椅，可愛且非常適合拍照打卡。

▲▼UTSUROI TSUCHIYA ANNEX旅館。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲旅客可以穿著館內的浴衣在咖啡廳喝咖啡。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

館內雖無提供住宿者早晚餐，旅客可以穿上旅館提供的浴衣前往一樓的咖啡廳享受飲品，或是前往溫泉街的美食餐廳，同時順便到七大外湯泡溫泉，且旅館接受一人就可入住，解決獨旅客無法單獨住宿溫泉旅館的困擾。

▲▼包棟式日式鄉村居家方格的旅館。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲包棟式日式鄉村旅館。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

4.HOME-STYLE INN KINOIE
「HOME-STYLE INN KINOIE」每日僅限一組的包棟日式鄉村居家風格旅館。進入旅館，就能看到傳統日式客廳，客廳內還配置了按摩椅、投影儀與大螢幕，滿足旅客在外觀光一整天，想要放鬆痠脹的雙腳、以及追劇等的渴望，像在家般自然地放鬆。

▲▼YU-KURA旅館。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲▼YU-KURA旅館。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

▲▼YU-KURA旅館。（圖／豐岡市・Visit Kinosaki 提供）

5.YU-KURA
「YU-KURA」在2023年8月全新開幕，是當地已經傳承16代的賣酒商「いなばや酒店」，將明治時代就建起的老倉庫改建成旅宿，每天僅接受一組客人入住，希望旅客能來此泡湯、喝酒，自由度過悠閒一天。

而豐岡市為了感謝台灣旅客的支持，即日起透過「Visit Kinosaki繁體中文網站」，至少提前一個月預約7至9月期間的住宿，就贈送一張「城崎溫泉3日周遊券」，送完為止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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