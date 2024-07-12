南部首家「發發」今天開幕！限量「指定優格飲買1送1」連3天搶

▲台南首家發發門市今天開幕。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

南部第一家！療癒系文青手搖杯「發發The Far Far Farm」正式插旗台南了，不僅喝得到經典招牌優格飲，還有醇茶鮮奶系列也是必喝，即日起正式開幕，並祭出限時3天「指定飲品買1送1」優惠，在地手搖控們趕緊衝喝。

▲發發招牌飲品主打為優格系列。

「發發」以優格飲品作為主打，飲品主打使用無污染食材，約8成皆來自台灣小農，除優格系列外，也提供純茶、鮮奶、厚奶等飲品選擇，擁有不小人氣。

今（12）日台南首家發發門市正式開幕，地點就在中西區中山路上，並祭出限時3天「指定飲品買1送1」優惠，首日為「莓果派對優格」，再來依序是「鳳梨百香優格」、「野生藍莓優格」，每日限量100組，每人限購1組，提醒須完成3步驟包括加入門市LINE社群、加入發發LINE好友、按讚發發臉書粉專才可享優惠，須現場排隊憑號碼牌購買。

發發台南中山牧場

地址：台南市中西區中山路115號

▲CoCo至7月31日前也有2大飲品買1送1 。（圖／CoCo提供）

另，CoCo至7月31日前也有「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「奶茶三兄弟」、「檸檬冬瓜露」，只要透過foodpanda即可享「同品項買1送1」，限大杯，各門市數量有限、售完為止；「奶茶三兄弟」是選用濃郁奶茶搭配布丁、仙草及Q彈珍珠3種料，咀嚼口感十足，「檸檬冬瓜露」則是甘甜冬瓜結合酸甜檸檬，清涼又止渴。