新葡苑重回信義區「進駐遠百A13」　開幕首7日預約片皮鴨享半價

▲新葡苑重回信義區，明天進駐遠百A13。（圖／新葡苑提供）

記者黃士原／台北報導

短暫離開1年後，新葡苑明天（12日）重回台北信義區，進駐遠百信義A13。慶祝開幕，首7日來電預約「掛爐片皮鴨」，7月31日前到店內消費，即可享有半價優惠。

微風南山開幕時，新葡苑曾進駐46樓，是全台唯一可以近距離欣賞台北101的高樓景觀中餐廳，跨年夜總是一位難求，只求能邊享用美食邊飽覽煙火盛況。不過，因為租約到期，去年8月底結束營業。時隔1年後，新葡苑重回信義區，明天進駐遠百信義A13 5樓。

▲新葡苑遠百信義A13店用餐空間。（圖／新葡苑提供）

新葡苑遠百信義A13店提供全系列中華料理，匯集各地美食，包含有台式皮蛋小炒、北京掛爐片皮鴨、港式燒臘、四川酸菜魚、上海紅燒肉、揚州炒飯等菜色，甚至還能品嚐到星洲炒米粉。另外，新葡苑也同步供應各式港式點心，從蝦餃、燒賣、叉燒包、蘿蔔糕到蛋撻都吃得到。

▲老罈酸菜魚。（圖／新葡苑提供）

▲蘿蔓龍鬚蝦。（圖／新葡苑提供）

慶祝新葡苑遠百信義A13店開幕，7月12日起首7日來電預約「掛爐片皮鴨」，7月31日前到店內消費，即可享有半價優惠。此外，老罈酸菜魚、香酥荔茸鴨、蘿蔓龍鬚蝦、新疆棗皇糕4道新菜，也提供88折優惠讓民眾嚐鮮。

▲8月31日前到「點8號」點用任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

另外，「點8號」擁有多種經典港點，滋味各不相同，每位港點控都可以在這裡找到屬於自己的心頭好。「水晶蝦餃皇」白裡透紅且皮不沾黏、鮮蝦大顆而完整；「鹹蛋蒸肉餅」汁多鮮香、富含彈性；「魚子鮮燒賣」又脆又彈、味道鮮甜，每道都是回憶中的港式經典。

點8號暑假期間推出超值優惠，即日起至8月31日，平日到全台「點8號」內用，點任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。