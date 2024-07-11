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JR東日本飯店3周年！入住送「1本優惠券」含房型升等、餐飲折千元

▲JR東日本大飯店台北將於8月23日迎來三周年。（圖／業者提供）

▲JR東日本大飯店台北將於8月23日迎來3周年。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

JR東日本大飯店台北將於8月23日迎來3周年，飯店提前推出「繽紛．多彩」周年慶住房專案。即日起入住都會客房每晚4,400元起，加贈「Colorful Coupon開業三周年優惠券」一本，含餐飲優惠、住房升等、品頌房7折優惠券等，使用期限至12月底。業者指出，目前住房率大約近8成，除了台灣旅客之外，外國客源以日本、美國、香港為主。

▲JR東日本大飯店台北將於8月23日迎來三周年，今提前舉辦記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲左至右：鉑麗安全日餐廳主廚陳永儒、HAYASE日本料理主廚郡司行雄、副總山本寬、JR東日本集團總主廚石原雅弘、副總藤原邦繼、凱華樓中華料理楊德興、點心房主廚熊正義。（圖／記者彭懷玉攝）

JR東日本大飯店台北是JR東日本集團首間海外飯店，就位於北市南京東路三段上，一共有288間客房及套房，每間房皆設有浴缸、免治馬桶。為歡慶三周年，即日起至9月30日，入住都會客房每晚4,400元起，含翌日Brilliant鉑麗安全日餐廳早餐兩客、Colorful Coupon開業3周年優惠券，入住期間可以免費使用飯店健身房、三溫暖、游泳池，若入住行政樓層房型，享行政酒廊禮遇、下午5點至7點有酒水飲品無限暢飲，即便在都市裡也能放鬆宅度假。

▲JR東日本大飯店台北將於8月23日迎來三周年。（圖／業者提供）

▲▼即日起入住都會客房每晚4,400元起，加贈「Colorful Coupon開業三周年優惠券」一本，含餐飲優惠、住房升等、品頌房7折優惠券等。（圖／業者提供）

▲JR東日本大飯店台北將於8月23日迎來三周年。（圖／業者提供）

為讓旅客能體驗日本東北風情，即日起至9月30日，飯店以日本東北秋田縣、青森縣及宮城縣的三大祭典為元素，分別在飯店不同區域進行「弘前睡魔」、「秋田竿燈」、「仙台七夕祭」展區佈置，特別是今年的睡魔燈籠以台灣的財神及日本七福神為主題設計，象徵「日台友好」共同守護之意。

▲JR東日本大飯店台北將於8月23日迎來三周年，今提前舉辦記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年的睡魔燈籠以台灣的財神及日本七福神為主題設計，象徵「日台友好」共同守護之意。（圖／記者彭懷玉攝）

業者指出，目前住房率大約近8成，熱門時段主要還是集中在假日，又以日本、台灣、美國、香港旅客佔大宗。

另外，台北國際夏季旅展將於明（12日）至15日在台北世貿一館展出，福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店攜手參展，山形閣平日住宿券5,699元、翡翠灣只要1,999元；山形閣加美侖各住一晚7,600元、翡翠灣及美侖各住一晚下殺4,599元，若掃描QR碼加入會員，還能領取山形閣限量小禮。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 北市飯店 星級飯店 JR東日本大飯店台北

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