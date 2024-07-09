箱根、熱海最新玩法！最新遊船盪鞦韆看蘆之湖　全景纜車看富士山

▲最新箱根遊船SORAKAZE。（圖／富士急行公司提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

鄰近東京的箱根與熱海，同樣也是台灣人赴日旅遊熱門地區，近年更推出許多新玩法。如今年2月正式開航、能欣賞富士山和蘆之湖絕美景色的遊覽船「箱根遊船SORAKAZE」，以及位於箱根及熱海中間的「十國峠」，除了有遠眺富士山的展望台外，更設有纜車，旅客僅需3分鐘即可到達山頂。

▲箱根最新遊船SORAKAZE約4層樓高。



箱根全新遊覽船「箱根遊船 SORAKAZE」

到箱根，許多人都會搭乘特色海盜船一覽蘆之湖風景，從今年2月起，全新遊覽船「箱根遊船SORAKAZE」開始巡航，旅客可從蘆之湖畔的箱根關所跡港、元箱根港、箱根園港等地登船，不僅可以選擇點對點的上下船服務，還可購買周遊船票，環湖一周約需30至50分鐘，天氣晴朗時，更有機會一覽富士山的壯麗景色。

▲船上還有鞦韆。

「箱根遊船SORAKAZE」是日本設計師「川西康之」以「浮於蘆之湖的綠之公園」為主題設計，並有4層樓高，更將原本乘坐700人的遊覽船，大幅縮減成可容納550人的無障礙舒適空間。內部以箱根傳統工藝「箱根寄木細工」的紋樣「六角麻之葉」為主要裝飾，沙發、鏡子及箱根等都有隱藏版富士山及箱根的設計巧思，更是增添旅程中的樂趣，在1樓更販售許多原創小吃、飲料及伴手禮，包含富士山造型的義式冰淇淋、富士山造型的餅乾等。

▲十國峠全景纜車。

鄰近箱根及熱海新景點「十國峠」

從箱根開車約20分鐘即可抵達的「十國峠」，因地理位置之便，已成為旅遊箱根及熱海可納入的行程之一。「十國峠」因可眺望伊豆、駿河、甲斐、信濃、相模、武藏、上總、下總、安房等10個令制國的景色而得名，海拔約770公尺，在晴朗的天氣下，可欣賞到富士山、南阿爾卑斯、駿河灣以及千葉縣房總半島等地的怡人景色。

▲▼THE GLAMPING 箱根十國峠豪華露營。

旅客可以選擇搭乘「十國峠全景纜車」纜車到山頂車站，山頂不但有觀景設施「PANORAMA TERRACE 1059」，還能到「TENGOKU CAFE」咖啡廳品嚐用上靜岡茶製作、以富士山為主題造型的抹茶蒙布朗，享受邊欣賞富士山、邊拍美照的愜意。

在十國峠也有豪華露營「THE GLAMPING 箱根十國峠」，共分為14棟別墅、7種房型，旅客能品嚐當地嚴選食材的餐點，以及體驗戶外BBQ的樂趣，部分房型更設有三溫暖、屋頂露台，晚上還可和親朋好友共同欣賞滿天星空。

▲▼熱海灣SPA＆RESORT所有客房都是海景房。

必住溫泉海景房「熱海灣SPA＆RESORT」

熱海是日本著名的溫泉勝地，其中「熱海灣SPA＆RESORT」內所有房間皆為海景房，打開窗戶即可看到海灘，並設有從泉源直接引流的溫泉大浴場及露天風呂，若想保有私人空間，也能額外付費租用私人風呂。

餐點選擇也十分豐富，早餐超過60種以上的菜色，還能邊品嚐現場輕烤至焦脆的當地特產「乾物」，邊欣賞相模灣的海景；晚餐也提供約80種以新鮮海產為主的日式及西式餐點，大啖隨季節進貨的時令海鮮，包括生魚片、濱燒海產、燒魚等美食吃到飽。

▲▼「初島」因鄰近熱海，所以島上各處都有以檸檬為主題的打卡設施，還吃得到藍色漢堡。

離首都圈最近的度假小島「初島」

從熱海的熱海港乘坐高速船出發，約30分鐘即可抵達距離首都圈最近的離島「初島」。初島因鄰近熱海，所以島上各處都有以檸檬為主題的打卡設施，其中名為「PICA初島」的複合式度假設施尤其受歡迎，海邊的鞦韆更是人人必去的打卡點。

此外，還設有冒險體驗設施「SARUTOBI」，能挑選不同難度於30分鐘至1小時內盡情體驗刺激氛圍 (需屆滿5歲才可體驗)，玩累了也能到島內餐廳「ENAK」品嚐各式以檸檬為主題的餐點，包含藍色初島漢堡檸檬厚鬆餅、蜂蜜檸檬百匯、初島檸檬蘇打等，不僅精緻美味，更充滿創意巧思。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）