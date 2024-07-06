ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

芽莊最高Skylight空中酒吧！360度看夜景　45樓高玻璃地板直視腳下

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越南芽莊最高的「Skylight空中酒吧」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

越南已超越泰國，成為台灣人最愛去的東南亞國家，其中「芽莊」擁有越南最美海岸線，更是知名度假勝地，若你已去過河內、峴港、富國島，接下來必去目的地就非這裡莫屬。鄰近沙灘一旁的哈瓦那酒店頂樓處，設有一座芽莊最高空中酒吧「Skylight」，讓旅客可以360度欣賞海岸日夜美景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Skylight空中酒吧位於哈瓦那酒店45樓，有專屬通道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼空中酒吧內有許多好拍的造景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

Skylight空中酒吧位於哈瓦那酒店45樓，結合360度環型觀景台、餐廳、夜店等服務，且越晚越精彩，是目前芽莊最高空中酒吧；酒吧消費方式為門票含一杯軟性飲品，餐飲、調酒均需另外付費。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒吧內的叢林風餐廳，能一邊看夜景邊用餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼餐點從龍蝦、牛排到義大利麵都有。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒吧最熱鬧舞池區域。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

最推薦的玩法，是先預訂酒吧內餐廳的晚餐，在此享用龍蝦、牛排等餐點，吃飽後再移動到半戶外的夜店空間，在DJ的帶動下，隨著充滿節奏感的重低音音樂盡情跳舞，或坐在一旁沙發，欣賞腳下夜景。

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼場內最嗨時會發螢光棒，還有玩偶出來跳舞帶動氣氛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

酒吧氣氛越晚越熱鬧，在氣氛最High時服務人員會每人發放一支螢光棒，跟著音樂一起大力揮舞，甚至有穿著小小兵、墨鏡熊玩偶裝的人員一起加入舞池，拉著遊客一起賣力舞動，將氣氛再炒熱至另一高峰。

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼360度觀景台日夜風景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼45樓高全透明地板，挑戰你的膽量。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊SkyLight空中酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

酒吧戶外則設有許多好看又好拍的打卡設施，例如360度環景觀景台，可以欣賞芽莊長達6公里的絕美海岸線風光，甚至在酒吧一隅設置延伸出建築之外的透明地板，讓遊客可以脫鞋走上地板，直視腳下城市風光，挑戰你的膽量，無論是白天或夜晚，都各有風情。

▲▼越南芽莊灣，芽莊海岸線，芽莊旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼芽莊海岸線綿延6公里長，潔白沙灘、碧綠海水吸引許多旅客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊灣，芽莊海岸線，芽莊旅遊，海邊，玩水，沙灘，夏天，海景，沙灘傘，海邊玩水，夏天水上活動示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

芽莊對台灣旅客或許來說尚覺得陌生，實際上該城市位於越南中部，最大特色是擁有越南最美海岸線，潔白沙灘、碧綠海水，沿著沙灘則設有多家各有特色的餐廳、酒吧，城市內亦有古蹟能了解芽莊發展人文歷史，或搭船前往離島，欣賞珊瑚礁、浮潛、玩水上活動，加上全年溫度維持在26度左右，因此深受歐美旅客喜愛，更被譽為「東方馬爾地夫」。

為了讓旅客探索芽莊更多美景，台灣旅遊業者可樂旅遊就推出芽莊團體行程，8月底搭乘星宇航空出發，經胡志明轉搭越南航空前往芽莊，白天搭跨海纜車到宛如童話之島的珍珠島樂園、體驗泥漿浴，走訪芽莊大教堂、婆那加占婆塔知名古蹟，晚上就到Skylight空中酒吧用餐，每人團費4萬有找。或也有業者推出越捷航空「台北－芽莊」包機，於9月4日開航，讓旅客直飛芽莊超方便。

關鍵字： 越南旅遊 亞洲旅遊 芽莊 芽莊旅遊 國外特色系列 Skylight 空中酒吧 Skylight空中酒吧 美食雲 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

推薦閱讀

芽莊空中酒吧360度看越南最美海灣

芽莊空中酒吧360度看越南最美海灣

置身無邊際藍海裡！解鎖芭達雅絕美餐廳

置身無邊際藍海裡！解鎖芭達雅絕美餐廳

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

盤點5家飯Buffet優惠

盤點5家飯Buffet優惠

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

手搖飲大杯飲料免費升級特大杯學生才有

手搖飲大杯飲料免費升級特大杯學生才有

體驗老香港！難尋覓的傳統潮州糖水舖

體驗老香港！難尋覓的傳統潮州糖水舖

漢堡王4大套餐限時下殺第2套半價

漢堡王4大套餐限時下殺第2套半價

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

快訂！5間飯店「住1晚送1晚」送早餐

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

暑假爽玩水陸雙樂園「只要299元」

盤點桃園「40＋」室內景點吹冷氣攻略

一定要先上網預約！宜蘭巷弄咖哩老宅

限時3天！台中熱氣球嘉年華夢幻升空

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

熱門行程

最新新聞更多

芽莊空中酒吧360度看越南最美海灣

置身無邊際藍海裡！解鎖芭達雅絕美餐廳

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

盤點5家飯Buffet優惠

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

手搖飲大杯飲料免費升級特大杯學生才有

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366