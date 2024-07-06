▲越南芽莊最高的「Skylight空中酒吧」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

越南已超越泰國，成為台灣人最愛去的東南亞國家，其中「芽莊」擁有越南最美海岸線，更是知名度假勝地，若你已去過河內、峴港、富國島，接下來必去目的地就非這裡莫屬。鄰近沙灘一旁的哈瓦那酒店頂樓處，設有一座芽莊最高空中酒吧「Skylight」，讓旅客可以360度欣賞海岸日夜美景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲Skylight空中酒吧位於哈瓦那酒店45樓，有專屬通道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼空中酒吧內有許多好拍的造景。（圖／記者蔡玟君攝）

Skylight空中酒吧位於哈瓦那酒店45樓，結合360度環型觀景台、餐廳、夜店等服務，且越晚越精彩，是目前芽莊最高空中酒吧；酒吧消費方式為門票含一杯軟性飲品，餐飲、調酒均需另外付費。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲酒吧內的叢林風餐廳，能一邊看夜景邊用餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼餐點從龍蝦、牛排到義大利麵都有。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒吧最熱鬧舞池區域。（圖／記者蔡玟君攝）

最推薦的玩法，是先預訂酒吧內餐廳的晚餐，在此享用龍蝦、牛排等餐點，吃飽後再移動到半戶外的夜店空間，在DJ的帶動下，隨著充滿節奏感的重低音音樂盡情跳舞，或坐在一旁沙發，欣賞腳下夜景。

▲▼場內最嗨時會發螢光棒，還有玩偶出來跳舞帶動氣氛。（圖／記者蔡玟君攝）

酒吧氣氛越晚越熱鬧，在氣氛最High時服務人員會每人發放一支螢光棒，跟著音樂一起大力揮舞，甚至有穿著小小兵、墨鏡熊玩偶裝的人員一起加入舞池，拉著遊客一起賣力舞動，將氣氛再炒熱至另一高峰。

▲▼360度觀景台日夜風景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼45樓高全透明地板，挑戰你的膽量。（圖／記者蔡玟君攝）

酒吧戶外則設有許多好看又好拍的打卡設施，例如360度環景觀景台，可以欣賞芽莊長達6公里的絕美海岸線風光，甚至在酒吧一隅設置延伸出建築之外的透明地板，讓遊客可以脫鞋走上地板，直視腳下城市風光，挑戰你的膽量，無論是白天或夜晚，都各有風情。

▲▼芽莊海岸線綿延6公里長，潔白沙灘、碧綠海水吸引許多旅客。（圖／記者蔡玟君攝）

芽莊對台灣旅客或許來說尚覺得陌生，實際上該城市位於越南中部，最大特色是擁有越南最美海岸線，潔白沙灘、碧綠海水，沿著沙灘則設有多家各有特色的餐廳、酒吧，城市內亦有古蹟能了解芽莊發展人文歷史，或搭船前往離島，欣賞珊瑚礁、浮潛、玩水上活動，加上全年溫度維持在26度左右，因此深受歐美旅客喜愛，更被譽為「東方馬爾地夫」。

為了讓旅客探索芽莊更多美景，台灣旅遊業者可樂旅遊就推出芽莊團體行程，8月底搭乘星宇航空出發，經胡志明轉搭越南航空前往芽莊，白天搭跨海纜車到宛如童話之島的珍珠島樂園、體驗泥漿浴，走訪芽莊大教堂、婆那加占婆塔知名古蹟，晚上就到Skylight空中酒吧用餐，每人團費4萬有找。或也有業者推出越捷航空「台北－芽莊」包機，於9月4日開航，讓旅客直飛芽莊超方便。