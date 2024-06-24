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首推港式九宮格「一個人也能吃」　24小時港式餐酒館明開幕

▲大巨星飲茶餐酒館 。（圖／記者黃士原攝）

▲大巨星飲茶餐酒館 首度推出一個人也可以享用的「港式九宮格」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

京星餐飲事業群旗下的「大巨星飲茶餐酒館」，明天正式於大巨蛋開幕，這也是全台唯一24小時營業餐酒館，並且由冠軍調酒師打造12款港式酒單。餐廳供應近200道菜色，並且首度推出一個人也可以享用的「港式九宮格」。

▲大巨星飲茶餐酒館 。（圖／記者黃士原攝）

▲「十三香櫻桃片皮鴨三吃」。（圖／記者黃士原攝）

▲大巨星飲茶餐酒館 。（圖／記者黃士原攝）

▲老港上湯奶油起司焗龍蝦襯伊麵。（圖／記者黃士原攝）

創業於1989年的京星餐飲事業群，是台北市的知名港式餐，這次進駐大巨蛋的大巨星飲茶餐酒館，主打全台唯一24小時營業，同時由冠軍調酒師打造12款港式酒單，像是以帶有港式風情的「士多啤梨2024」和「九龍城寨凍檸茶」。

▲大巨星飲茶餐酒館 。（圖／記者黃士原攝）

▲燒味雙拼。（圖／記者黃士原攝）

▲大巨星飲茶餐酒館 。（圖／記者黃士原攝）

▲巨星酥皮叉燒包。（圖／記者黃士原攝）

餐點部份，除了原本擅長的港點、粵菜之外，還供應海鮮料理、肉類料理、砂鍋煲仔、下酒菜，像是「十三香櫻桃片皮鴨三吃」、中西合璧的「老港上湯奶油起司焗龍蝦襯伊麵」、首推一個人也可以享用的「港式九宮格」，每天早上還有活力早餐組合，和各式下酒菜，合計將近200道菜色可選擇。

▲「海鹽焦糖蛋撻」，融入法式甜點風味，佐上法國布列塔尼鹽之花、焦糖內餡，鹹甜不膩。（圖／記者黃士原攝）

另外，身為港式蛋撻始祖、以經典192層酥皮蛋撻聞名的檀島香港餐廳，光是酥皮就要耗費3天時間製作，內餡有著似類燉奶般的香氣，品牌歡慶品牌來台7周年，推出全新「海鹽焦糖蛋撻」，融入法式甜點風味，佐上法國布列塔尼鹽之花、焦糖內餡，鹹甜不膩，重新詮釋港式蛋撻。

歡慶來台7周年，7月6日前，檀島香港餐廳舉辦「蛋撻好食。好味。好好玩」活動，只要tag好友並分享檀島蛋撻創意吃法，有機會獲得5000元餐券。周年慶期間，只要加入檀島會員Line@，就可抽新品海鹽焦糖蛋撻48元嚐鮮價、現做港點買一送一等優惠。

關鍵字： 美食雲 港式餐酒館 大巨星飲茶餐酒館

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