今天任選第2杯下殺半價！鶴茶樓夏季限定「2款楊枝甘露」開喝了

▲鶴茶樓楊枝甘露回來了。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芒果控開喝！復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」夏天限定港式甜品飲料「楊枝甘露」回來了，一杯就能吃到超澎湃5種料，加碼推出全新古早味版楊枝甘露，即日起上市，今（19）日還有限時1天任選第2杯半價優惠。

▲鶴茶樓今年推出全新古早味楊枝甘露（右）。

鶴茶樓超人氣「純港味楊枝甘露」回歸，選用台灣愛文芒果打成清涼冰沙作為基底，再層層堆疊手工鶴頂紅茶凍、紅肉葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，每一口就像在吃港式甜品楊枝甘露，每杯售價90元，甜冰固定限大杯。

今年更推出全新「古早味楊枝甘露」，把鶴頂紅茶凍更換成古早味紅茶粉粿，同樣搭配愛文芒果冰沙、葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，打造港台合併的新甜點飲品，每杯售價90元，甜冰固定限大杯。以上2款飲品即日起於全門市開賣，今（19）日享有任選第2杯半價優惠，每人限購2組。

▲珍煮丹推出最新系列聯名。（圖／珍煮丹提供，下同）

另外，珍煮丹近日則推出全新聯名，找來日本藝術家「matsui」合作，讓Q萌狗白犬躍上手搖杯身上，可愛程度爆表，不僅有狗狗流口水、戴墨鏡的模樣，還有托腮趴著的動作，通通超療癒，杯身也換上繽紛藍、黃等色系，再結合狗狗萌樣，拿到肯定要先打卡，6月19日起只要購買大、中杯飲品即可擁有。

▲▼加碼喝全新西瓜系列飲品。

同步推出全新西瓜系列飲品，首推「西瓜烏龍」，選用紅肉西瓜汁結合烏龍茶湯，每一口都能喝到清爽果香及淡淡茶香，另一款「西瓜椰奶小芋圓」則是椰奶結合西瓜汁，再放進Q彈小芋圓增添咀嚼口感，6月19日起於全門市開喝。

為歡慶新品上市，即日起凡於門市購買任2杯大杯杯飲品即送擁抱why not?杯提，一手提起輕鬆帶著走，各店數量有限、送完為止。