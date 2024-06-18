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學生證對中「130」任2碼牛排免費吃　台中人氣餐廳優惠連推22天

▲學生證對中「130」任2碼牛排免費吃　台中人氣餐廳優惠連推22天。（圖／禾間糧倉提供）

▲學生證對中「130」任2碼牛排免費吃。（圖／禾間糧倉提供）

記者黃士原／台北報導

台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」證件優惠再度登場，這次是憑學生證換牛排，6月19日至7月10日，學號對中「130」任2碼，點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排。

禾間糧倉是台中人氣早午餐廳，供應可頌套餐、木盆沙拉套餐、義大利麵、燉飯、牛排及各式飲品，主餐價格290元起至450元，客桔醬嫩汁炸雞蜜可頌、整隻墨魚黑嘴嘴燉飯與火山熔岩起司炙烤牛排是店裡人氣菜色。

禾間糧倉過去曾多次推出身分證對對碰，這次則是推出學生證優惠，6月19日至7月10日，出示一張「本人」學生證，無論在學、已畢業都可以（限本人），只要學號有「130」任2碼、不用連號，點2份主餐就送1盤單點嫩汁牛排，點滿4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行或同桌上限為3份。

▲台北凱達大飯店餐檯加碼「現流水產」現點現做料理區。（圖／台北凱達大飯店提供）

另外，台北凱達大飯店百宴自助餐廳即日起至8月底推出「寶島海鮮季」，餐檯除了可以品嘗到肉質軟嫩鮮甜的葡萄蝦、Ｑ彈富有膠質的曼波魚皮、金沙麥片螃蟹外，假日餐檯再加碼提供炙燒生食干貝、酥炸黃金蟹鉗球。

飯店6月底前加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8任2碼，就送價值199元的「焗烤奶油大蝦」1隻，沒對中的也可以用399元加購「焗烤波士頓龍蝦」，或用99元加購「焗烤奶油大蝦」，每人限點一次。

關鍵字： 美食雲 學生證優惠 美食優惠 禾間糧倉

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