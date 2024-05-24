黑鮪魚丼飯400元有找！初魚新品牌「長浜魚屋」進駐遠百信義A13

▲初魚餐飲集團推出新品牌「長浜魚屋」，主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

初魚餐飲集團繼鐵板燒、日料之後，今日宣布推出新品牌「長浜魚屋」，主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯，不到400元就能吃到大腹、中腹、赤身3種部位。

今日正式進駐遠東百貨信義A13美食主題區的長浜魚屋，主打日本九州直送黑鮪魚，初魚集團挑選介於120～200公斤、油脂分布完美的黑鮪魚，每周空運來台，並且以品牌專有技術進行熟成，讓魚肉變得更鮮甜滑口。

▲長浜魚屋黑鮪魚每周從日本空運來台，並且以品牌專有技術進行熟成。（圖／記者黃士原攝）

長浜魚屋採單點形式（免收服務費），除了主打的黑鮪魚丼之外，還有散壽司、綜合生魚片盤，以及隱藏版豪華海鮮丼。380元的黑鮪魚丼包含大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，以及份量十足的醋飯。

▲綜合生魚片盤。（圖／記者黃士原攝）

▲隱藏版豪華海鮮丼。（圖／記者黃士原攝）

初魚表示，綜合生魚片盤（480元）是為喜愛海鮮的消費者所設計，包含黑鮪魚、鮭魚、真鯛、白干、甜蝦等7種海鮮；隱藏版豪華海鮮丼（698元）食材則是依每天進貨食材而有所不同，千元不到可以吃到10種上下的各式海鮮。另外，這裡也有台灣人最愛的鮭魚親子丼（380元），肥美的鮭魚片與大量的鮭魚卵鋪在醋飯上面，讓人食指大動

▲鮭魚親子丼。（圖／記者黃士原攝）

除了選擇店家規劃的基本碗內容，客人還可以加購酪梨、凍凝蛋、玉子燒等配料，也可以依喜好再加點白甘、青甘、大干貝等時令漁獲，甚至還有生蠔、鮑魚、海膽等奢華食材，打造屬於自己的海鮮丼飯。為了讓客人都能吃飽，這裡的醋飯與味噌湯都是可以無限續加。

▲築間燒肉本命5月31日插旗新北市永和區。（圖／築間集團提供）

另外，築間餐飲集團也推出全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，首店5月31日插旗新北市永和區，提供超過100個品項的餐點，包含日本和牛、美國濕式熟成牛小排、美國濕式熟成牛五花、豬梅花、牛舌、和牛腸、海鮮、炸物，開幕首日還推出整桌5折優惠，不開放訂位，只能現場候位。

