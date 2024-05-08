綠豆沙鮮奶冰沙搶先開喝！　迷客夏最新「3款夏日飲品」一次看

▲迷客夏最新「夏日康波」系列 來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天飲料喝不停！人氣手搖飲品牌「迷客夏」推出全新「夏日康波」系列飲品，不僅有超綿密綠豆鮮奶冰沙等喝，還有清爽系水果系列，特意選用台農17號金鑽鳳梨作為主角打造2款飲品選擇，通通超欠喝，即日起於全門市陸續上市。

▲粉綠豆鮮奶冰沙（左）今天開賣；鳳梨康波綠（右）5月15日開賣。

迷客夏最新「夏日康波」系列來了，一口氣網羅3款飲品，今（8）日搶先開喝「粉綠豆鮮奶冰沙」，嚴選台南5號粉綠豆，每次費時2.5小時熬煮，搭配綠光鮮奶、冰塊一起打成綿密冰沙，每一口都能喝到濃郁滑順的清涼口感，每日限量供應，售完為止，冰沙控肯定要衝喝一波，中杯售價60元、大杯70元。

▲夏日莫西多是薄荷葉搭配鳳梨的組合，清涼又消暑。（圖／迷客夏提供）

5月15日接力上市的有「夏日莫西多」及「鳳梨康波綠／青」，選用在地台農17號金鑽鳳梨，並以歐式糖漬水果「Compote康波」的製成方式保留夏日鮮果滋味，其中，「夏日莫西多」是把薄荷葉手搗30秒後加入茶湯中，再放進鳳梨康波，清涼薄荷辛香尬酸甜鳳梨，每一口都超滿足，大杯售價65元。

而果茶控不能放過「鳳梨康波綠／青」，選用帶有茉莉花香的茉莉原淬綠茶及清甜台灣原片初露青茶，搭配台農17號鳳梨，其中，綠茶還加入檸檬汁增添酸甜滋味，解膩又消暑，大杯售價60元。

▲麻古茶坊期間限定芒果季開跑了。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊夏季限定「芒果季」近日也終於開跑了，今年有3款人氣芒果飲品回歸，加上1款全新芒果飲，通通超欠喝；首推熱銷百萬杯的超夯「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，再加入清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，滿足到不行。

再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑；除外還有「芝芝芒果果粒」，是選用芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁。

最後是這杯「芒果果粒波波」，同樣是芒果冰沙作為基底，搭配滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足，即日起於全門市上市，期間限定，想喝要快。