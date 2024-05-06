住台南和逸飯店享早餐買一送一　還有500坪遊樂設施讓小孩放電

▲台南最知名的親子飯店和逸飯店台南西門館。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

和逸飯店台南西門館與和逸飯店高雄中山館歡慶AMAZZING CLUB滿意客計畫成立7週年，推出會員住宿優惠回饋，即日起至5月10日，凡預訂指定專案，再享房費95折優惠，加價77元立即升等二大床房型。

▲和逸飯店台南西門館有戶外500坪遊樂設施。

深受親子家庭歡迎的和逸飯店台南西門館，推出「攏來台南住一晚」住房專案3688元起，等於每人1844元，6月底前入住加碼早餐買一送一，再享飯店12F BEING SPA保養療程8折優惠。

而擁有最美高空港景的和逸飯店·高雄中山館，預訂「好運龍總來」住房專案3,488元起，含兩客自助式早餐，另外旅客於Google評論或Facebook打卡分享入住體驗再贈送「樹頂膠原蛋白飲」一罐，讓媽媽享受放鬆旅程的同時，也兼顧美麗健康。

▲台南遠東香格里拉客房。（圖／業者提供，下同）

台南遠東香格里拉則趁著台灣史上最高規格的西洋畫展《從拉斐爾到梵谷》在奇美博物館盛大登場，即日起至6月30日推出一系列食宿專案，指定專案贈送特展免預約門票、官方限定紀念品與獨家畫作系特調雞尾酒，享延後退房、豐盛早餐以及豪華閣貴賓廊等禮遇。

▲台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》已經開展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南遠東香格里拉豪華閣。

業者此次推出「藝饗之旅」住房專案，入住就能獲得《英國國家藝廊珍藏展》免預約時段門票兩張，還能免費升等至豪華閣尊榮客房，享有豐盛飯店自助式早餐、傍晚雞尾酒小點等貴賓廊禮遇，同時獲贈大廳茶軒「光．影」藝饗特調雞尾酒。

此外，平日入住，還有機會抽中價值近四萬的雅仕套房升等券，以及特展周邊、飯店餐飲好康等；針對已購買《從拉斐爾到梵谷》特展門票的住客，只要在平日期間入住登記時出示票根，不限任何住房專案，每房可參加抽獎一次。