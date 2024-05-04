南部首間！高雄日航酒店今年底開幕　釋150職缺還有語言津貼

▲高雄日航酒店年底開幕。上圖為日航行政酒廊。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

大倉日航酒店管理集團旗下「高雄日航酒店」預計於今年底正式開幕，做為南台灣首間國際日系酒店，為了提供符合酒店品牌精神的精緻服務，業者宣布將於5月17日於勞工公園舉辦大型徵才活動，現場將開放150個職缺，為當地帶來更多就業機會。

▲高雄日航酒店行政客房示意圖。

高雄日航酒店此次人才招募對象為行銷業務部、客房部、餐飲部與管理部，近150個人才需求，並鼓勵英日語專才加入，推出完善語言津貼。日本語能力試驗（JLPT）N1合格，或多益英語測驗（TOEIC）850分以上，提供兩年間每月2000元語言津貼；日本語能力試驗（JLPT）N2合格，或多益英語測驗（TOEIC）750分以上，提供兩年間每月1000元語言津貼。

▲SERENA全日餐廳。

高雄日航酒店位於前鎮亞洲新灣區，該地區已是奢華酒店一級戰區。高雄日航酒店樓高22層，客房總數約260間，客房設計以沉穩內斂，現代化陳設中融入和風美學。

▲位於酒店內的咖啡廳。

公共設施方面，針對入住行政樓層的旅客設有「日航行政酒廊」，提供專屬活動空間，同時館內設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及日本料理、全日餐廳、中餐廳、咖啡廳與空中酒吧共5間餐飲設施。

▲高雄最新飯店「帕鉑候工所」將開幕。（圖／Klook提供，下同）

若是喜歡入住設計旅店，全新質感飯店「帕鉑候工所」已於4月底開幕，酒店鄰近駁二藝術特區，復古風情設計外還有超大溜滑梯主題房，旅遊電商Klook更從即日起至5月8日為止推出獨家早鳥85折優惠。

▲▼高雄帕鉑候工所昔日為港務局員工宿舍。

位於高雄駁二藝術特區的帕鉑候工所，昔日為港務局員工宿舍。設計概念以新舊融合，建築本體背面保留原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格。

▲溜滑梯四人房。

▲雙人房。

館內提供多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，適合親子或三五好友入住，從飯店前往輕軌走路也只要1分鐘，想要搭上輕軌暢遊高雄市區也超方便。

帕鉑候工所也引進自助check in服務，透過專屬連結在手機完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間；此外，飯店6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等。