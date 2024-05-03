淡水「南瓜隧道」又來了！9座逾400米長　免費參觀到5月底

▲「淡水南瓜隧道」將於明（4日）起至5月底開放免費參觀。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

初夏限定的「淡水南瓜隧道」又來了！每年5至6月為淡水區南瓜產季，其中，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」，9座總長超過400公尺、5種顏色的南瓜隧道，將於明（4日）起至5月底開放免費參觀。

▲有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」。



屯山阿嬤打造的南瓜隧道，位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可以透過淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車，再步行前往。

南瓜隧道自去年起增至9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，宛如走進童話世界般童趣，現場也有新鮮現採的栗子南瓜能買回家。

▲南瓜隧道自去年起增至9座，總長超過400公尺，由超過5種顏色、10個品種的南瓜構成。

務農超過50年的謝簡素表示，每年種植南瓜及維護隧道十分不容易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的。另也提醒大家，不要隨意採摘瓜果及枝條。

此外，淡水區農會將於5月12日在隧道中辦理食農教育，內容包含南瓜採收、南瓜料理品嚐及DIY、南瓜栽培講習及南瓜隧道導覽，有興趣的民眾請洽農會詢問。

▲隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主。



淡水區農會總幹事高忠表示，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，還有南瓜隧道可拍照。淡水農會超市也將在5月中旬於超市FB粉絲團開辦第一波栗子南瓜禮盒預購；另外，超市及2處智慧販賣機市集也持續販售南瓜及相關商品，最低可享77折優惠。

賞完療癒的南瓜隧道，鄰近景點還有大屯溪畔的屯山荷花池、台北小奈良休閒農場、淡水德安居古厝，以及適合賞夕陽的六塊厝漁港，逛累了想歇腳，還可以到屯山小枋賞景、喝咖啡，度過悠哉的假日。

南瓜隧道

地址：淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田

交通方式：淡水捷運站搭公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往

