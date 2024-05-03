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1人1750元起！帶媽媽住捷絲旅贈海陸窯烤餐　漢來送SABON保養組

▲「捷絲旅臺大尊賢館」推「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案，除了享翌日自助式早餐之外，還包「義饗食堂」晚餐。（圖／業者提供）

▲捷絲旅臺大尊賢館二樓的義饗食堂，坐擁180度的大面落地窗景觀，舒適的用餐氛圍適合慶祝。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

母親節將至，帶媽媽到飯店吃好、住好、拿禮物！晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅臺大尊賢館」祭出一泊二食住房專案，含海陸窯烤四人分享餐，每人最低只要1,750元起；住台北、高雄漢來飯店豪華客房，即贈「SABON玫瑰茶語香氛身體保養組」，台北漢來還加贈孫藝珍代言的「m2美度超能膠原飲」乙盒。

▲「捷絲旅臺大尊賢館」推「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案，除了享翌日自助式早餐之外，還包「義饗食堂」晚餐。（圖／業者提供）

▲以入住精緻四人房為例，每人最低只要1,750元起。（圖／業者提供）

「捷絲旅臺大尊賢館」與臺大博物館群，合推「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案，除了享翌日自助式早餐之外，「義饗食堂」餐廳的主廚也備妥義式海陸窯烤四人分享餐，以入住精緻四人房為例，每人最低只要1,750元起，以上房價已包含10%服務費及5%稅金。

▲「捷絲旅臺大尊賢館」推「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案，除了享翌日自助式早餐之外，還包「義饗食堂」晚餐。（圖／業者提供）

▲▼「義饗食堂」也備妥義式海陸窯烤四人分享餐；母親節週末三日再加贈精選紅酒乙瓶。（圖／業者提供）

▲「捷絲旅臺大尊賢館」推「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案，除了享翌日自助式早餐之外，還包「義饗食堂」晚餐。（圖／業者提供）

優惠還不只如此，若在母親節周末三日入住，再加贈精選紅酒乙瓶，專案從即日起開放預訂，入住日為即日起至5月31日止。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲五月入住行政樓層或套房的貴賓限量贈送VALMONT體驗組,台北漢來大飯店豪華客房,寵愛媽咪住房專案贈送SABON保養組及m2膠原蛋白飲。（圖／業者提供）

▲台北漢來大飯店豪華客房。（圖／業者提供）

4月曾迎接韓國女神孫藝珍來台的台北漢來大飯店，也攜手高雄漢來大飯店，以「寵愛媽咪、療癒美麗」為主題，北高同步推出「寵愛媽咪住房專案」與系列活動。

▲五月入住行政樓層或套房的貴賓限量贈送VALMONT體驗組,台北漢來大飯店豪華客房,寵愛媽咪住房專案贈送SABON保養組及m2膠原蛋白飲。（圖／業者提供）

▲▼寵愛媽咪住房專案贈送SABON保養組及m2膠原蛋白；五月入住行政樓層或套房的貴賓限量贈送VALMONT體驗組。（圖／業者提供）

▲五月入住行政樓層或套房的貴賓限量贈送VALMONT體驗組,台北漢來大飯店豪華客房,寵愛媽咪住房專案贈送SABON保養組及m2膠原蛋白飲。（圖／業者提供）

專案搭配台北、高雄漢來豪華客房，每晚價格最低7,506元起，即贈SABON玫瑰茶語香氛身體保養組（價值3,360元），台北漢來大飯店將額外贈送孫藝珍代言的m2美度超能膠原飲乙盒（價值1,380元），犒賞媽媽們從內而外散發自然美麗。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 捷絲旅臺大尊賢館 漢來大飯店 母親節專案

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