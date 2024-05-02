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今天訂起來！　手搖飲「2大飲品買1送1」連喝20天

▲▼康青龍「仙凍蜜茉綠」、「仙凍黑奶茶」。（圖／康青龍提供）

▲康青龍2大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖控喝不停！台灣手搖飲品牌「康青龍」祭出最新限時優惠了，即日起連20天爽喝「2大飲品買1送1」，只要使用指定外送平台即享優惠，趕緊揪團訂起來。

康青龍即日起至5月21日限時20天祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「仙凍蜜茉綠」、「仙凍黑奶茶」，只要使用Uber Eats即享優惠，Uber One會員則加碼可享消費滿額再打85折優惠。

「仙凍蜜茉綠」是經典碧玉茉莉綠茶結合醇厚蜂蜜，再放進軟嫩仙凍配料，口感清爽又滑順，「仙凍黑奶茶」則嚴選台灣南投鐵觀音茶葉調製成鐵觀音奶茶，層層堆疊手作曜黑仙凍，咀嚼口感十足。

▲▼「KUNG FU TEA 功夫茶」推出全新飲品「蜜桃胭脂紅茶」。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲功夫茶新品蜜桃胭脂紅茶限時爽喝買1送1。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

另，KUNG FU TEA 功夫茶近日也推出全新單品純茶「蜜桃胭脂紅茶」，嚴選蜜桃風味的紅茶，每一口都能喝到清甜果香搭配紅茶香，夏天喝消暑又解渴，即日起於全門市就能喝到，至5月12日前還可享限時「買1送1」優惠，每人限購2組，5月13日至5月31日期間則加碼凡購買2杯新品就送超實用「Carol Meat 聯名保冰袋」。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 康青龍 買1送1 KUNG FU TEA 功夫茶

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