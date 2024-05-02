身分證拿出來！6星座玩樂園699元　與樂園同年出生只要450元

▲即日起至6月30日，6大星座來六福村玩只要699元。（圖／六福村提供）

記者周姈姈／綜合報導

快帶好你的身分證！就有樂園推出最新星座優惠，6大星座有福了，即日起出示身分證，即可享5.8折優惠票價699元玩到爽；另外，樂園還祭出周年慶優惠，只要與樂園同年出生，門票直接下殺450元，趕快揪朋友一起來玩。

六福村自即日起至6月30日推出星座優惠，平假日均適用，雙子座、天秤座、水瓶座、摩羯座、金牛座、處女座快看過來，活動期間只要出示身分證，即可享優惠票價699元，等於原價1199元打5.8折。

不僅如此，六福村為慶祝45周年慶，即日起至6月30日還加碼「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

▲劍湖山世界自即日起至6月2日期間周六、日及國定假日推出女神專屬優惠，限生理女性或穿著裙裝男性，2人一起入園即可享組合優惠價999元。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界則是推出「2位女神同行999元」優惠，即日起至6月2日期間周六、日及國定假日皆適用，限生理女性或穿著裙裝男性，2人一起入園即可享購票優惠價999元，等於每人只要500元。