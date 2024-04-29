繽紛雪梨燈光音樂節　5／24開始在南半球發光

文／七逗旅遊網 圖／新南威爾士州旅遊局、華航

2024繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）， 5/24–6/15即將登場，連續23晚，聚焦「人文」主題，打造無與倫比的燈光、音樂、創意和美食體驗。活動期間，雪梨最高建築——雪梨塔上，將投射長達 40 公里的鐳射光束；阿奇博爾德獎（Archibald Prize）得主作品，也將點亮雪梨歌劇院！

▲阿奇博爾德獎得主Julia Gutman的作品，將點亮雪梨歌劇院。（圖／新南威爾士州旅遊局提供）

藉著創作者的大型投影、沉浸式體驗和互動藝術等作品展出，雪梨幻化成一座充滿活力的露天藝術畫廊；美國藝術家Yvette Mattern將在雪梨塔（Sydney Tower）上投射象徵希望、長達 40 公里的彩虹鐳射光束，2023年阿奇博爾德獎（Archibald Prize）得主Julia Gutman的作品Lighting of the Sails: Echo將點亮雪梨歌劇院（Sydney Opera House），Reg Mombassa、Guan Wei、Leila Jeffreys等眾多藝術家也將參與其中，透過繽紛燈光(Vivid Lights)，讓雪梨更顯燦爛。

▲在新落成的Machine Hall Precinct欣賞精彩演出。（圖／新南威爾士州旅遊局提供）

有美的視覺饗宴，也要有優美的音樂，在雪梨許多場地都有精心策畫的現場音樂會和 DJ 表演。其中Tumbalong Nights 將以免費節目形式回歸；而Deerhoof、Jen Cloher和No Fixed Address等則將在新落成的Machine Hall Precinct帶來震撼演出，要讓繽紛音樂（Vivid Music）點燃整座雪梨。

▲Moving Perspectives沉浸式舞蹈和藝術裝置。（圖／新南威爾士州旅遊局提供）

燈光音樂節不但有視覺與聽覺饗宴，更具人文創意，透過Window Dressing活動、A THOUSAND WAYS: An Encounter的獨特體驗以及Shifting Perspectives沉浸式舞蹈和藝術裝置等各式討論活動與體驗，更激發出人們的繽紛創意（Vivid Ideas）。

▲Vivid Fire Kitchen將在新址，再次帶來美味佳餚。（圖／新南威爾士州旅遊局提供）

一流食材、優秀廚藝搭配香醇葡萄酒，雪梨和新南威爾士州融合全球各地文化與烹調技巧，成為世界美食天堂。今年活動，Danielle Alvarez將展示澳洲美食界的女性風采；Plates with Purpose在Kyiv Social餐廳提供烏克蘭風味美食；並有20 多位頂級廚師齊聚Vivid Place Food Trail、Aurorae at Bennelong Bar提供定製特色點心和雞尾酒體驗，展現繽紛美食（Vivid Food）。

▲華航雪梨每週6班、最低85折起。（圖／華航提供）

華航布局南半球航線始終領先全市場，其中台北-雪梨航線更是獨家直飛，每週6班，最低85折起，為旅客前往雪梨、新州提供更多的選擇以及更好的旅行體驗。

詳見：

華航Vivid Sydney活動網站

https://pse.is/5tguqw