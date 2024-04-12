1人2500起！六福萬怡專人帶路夜訪「螢河系」贈茶餐、6歲↓孩免費

▲位於四鐵共構的台北六福萬怡酒店，鄰近台北四獸山群 。（圖／六福萬怡酒店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

即將進入螢火蟲爆量時刻，緊鄰南港茶山的六福萬怡酒店順勢推出「夜賞螢火蟲」住房活動，住一晚豪華客房搭配環保專案最低5,000元起，將由專人帶領夜訪秘境，並享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒、探尋火金姑的蹤影，且凡為六福萬怡房客身份參加活動每人450元。

▲六福萬怡酒店即日起至6/30前有「環保綠生活住房專案」，豪華客房一大床5,000元。

六福萬怡酒店與茶山在地茶農「台北女兒茶」合作，推出淺山生態導覽「夜賞螢火蟲」活動，於4月26日至5月12日，規劃8場生態導覽行程，除了將帶領房客在山林秘境中尋訪夏日「螢河系」外，更可享用以南港包種茶製作的茶味餐點。「夜賞螢火蟲」每場次限定20人參加，原價每人收費550元，若符合六福萬怡房客身份為450元，6歲以下孩童免費。

▲業者與「台北女兒茶」合作，可享用以南港包種茶製作的茶味餐點 。

位於四鐵共構的台北六福萬怡酒店，鄰近台北四獸山群，可於客房、餐廳遠眺山巒美景，還可搭乘巴士前往鄰近的世外茶鄉，走訪南港茶山縱走親山步道。該步道緩而易走，擁有豐富的淺山生態與人文歷史古蹟，不僅產茶歷史超過百年，是包種茶的故鄉，也是桂花的主產地，身在城市型度假酒店，也能輕鬆徜徉被大自然包圍的美好時光。

▲「夜訪火金姑」賞螢活動，將於4月27日及5月4日晚間5點至8點開跑。（圖／北市產發局提供）



若不打算花錢，北市產發局也有舉辦兩場茶山「夜訪火金姑」賞螢活動，將於4月27日及5月4日晚間5點至8點開跑，民眾即日起可於活動網站線上報名，額滿為止。沒有報名導覽的民眾，也能自行前往賞螢，不妨參考北市賞螢網站。

至於交通方式，民眾搭捷運從昆陽站4號出口出站後，到對面搭小5公車，在茶葉製造示範場下車即可抵達賞螢秘境。