ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

1人2500起！六福萬怡專人帶路夜訪「螢河系」贈茶餐、6歲↓孩免費

▲六福萬怡酒店順勢推出「夜賞螢火蟲」活動，由專人帶領夜訪秘境，享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒 。（圖／六福萬怡酒店提供）

▲位於四鐵共構的台北六福萬怡酒店，鄰近台北四獸山群 。（圖／六福萬怡酒店提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

即將進入螢火蟲爆量時刻，緊鄰南港茶山的六福萬怡酒店順勢推出「夜賞螢火蟲」住房活動，住一晚豪華客房搭配環保專案最低5,000元起，將由專人帶領夜訪秘境，並享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒、探尋火金姑的蹤影，且凡為六福萬怡房客身份參加活動每人450元。

▲六福萬怡酒店順勢推出「夜賞螢火蟲」活動，由專人帶領夜訪秘境，享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒 。（圖／六福萬怡酒店提供）

▲六福萬怡酒店即日起至6/30前有「環保綠生活住房專案」，豪華客房一大床5,000元。

六福萬怡酒店與茶山在地茶農「台北女兒茶」合作，推出淺山生態導覽「夜賞螢火蟲」活動，於4月26日至5月12日，規劃8場生態導覽行程，除了將帶領房客在山林秘境中尋訪夏日「螢河系」外，更可享用以南港包種茶製作的茶味餐點。「夜賞螢火蟲」每場次限定20人參加，原價每人收費550元，若符合六福萬怡房客身份為450元，6歲以下孩童免費。

▲六福萬怡酒店順勢推出「夜賞螢火蟲」活動，由專人帶領夜訪秘境，享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒 。（圖／六福萬怡酒店提供）

▲業者與「台北女兒茶」合作，可享用以南港包種茶製作的茶味餐點 。

位於四鐵共構的台北六福萬怡酒店，鄰近台北四獸山群，可於客房、餐廳遠眺山巒美景，還可搭乘巴士前往鄰近的世外茶鄉，走訪南港茶山縱走親山步道。該步道緩而易走，擁有豐富的淺山生態與人文歷史古蹟，不僅產茶歷史超過百年，是包種茶的故鄉，也是桂花的主產地，身在城市型度假酒店，也能輕鬆徜徉被大自然包圍的美好時光。

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲「夜訪火金姑」賞螢活動，將於4月27日及5月4日晚間5點至8點開跑。（圖／北市產發局提供）

若不打算花錢，北市產發局也有舉辦兩場茶山「夜訪火金姑」賞螢活動，將於4月27日及5月4日晚間5點至8點開跑，民眾即日起可於活動網站線上報名，額滿為止。沒有報名導覽的民眾，也能自行前往賞螢，不妨參考北市賞螢網站

至於交通方式，民眾搭捷運從昆陽站4號出口出站後，到對面搭小5公車，在茶葉製造示範場下車即可抵達賞螢秘境。

關鍵字： 台北市旅遊 南港區旅遊 南港茶葉製造示範場 賞螢 螢火蟲 六福萬怡酒店 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

推薦閱讀

搭車就到！南港「賞螢秘境」免費導覽開放報名　觀景台遠眺台北101

搭車就到！南港「賞螢秘境」免費導覽開放報名　觀景台遠眺台北101

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366