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人潮多！2024溪海花卉農遊趣　閉幕不閉園延至4／14日

▲2024溪海花卉農遊趣，閉幕不閉園

▲2024溪海花卉農遊趣。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024溪海花卉農遊趣-春季展區」活動自3月30日開幕後人潮踴躍，民眾迴響熱烈，因氣候因素展區內花卉持續綻放中，為回應地方及遊客期望，市府農業局6日宣布，預定7日閉幕但不閉園，延長參觀期間至4月14日，以發揮活動效益。

現場裝置藝術及花卉開放民眾自由參觀，提醒民眾進入展區務必注意腳步及自身安全。延長賞花期間除展區花卉維護外，不再進行交通管制、亦無交通接駁車服務，請民眾多加利用大眾運輸系統，自行驅車前往時勿隨意違規停車避免造成交通問題，歡迎把握賞花的機會。

▲2024溪海花卉農遊趣，閉幕不閉園

農業局長陳冠義表示，「可食地景展區」各式蔬菜努力生長中，蝴蝶、瓢蟲等大型圖騰及罐子埤週邊艾菲爾鐵塔、義大利貢多拉船兩組裝置藝術與多組小型打卡點，活動延長期間歡迎民眾自由參觀拍照留念。另各農場園區花草蔬菜及精心規劃體驗活動也歡迎民眾前往參觀，希望藉由舉辦溪海花卉農遊趣，推廣桃園休閒農業觀光永續發展。

▲2024溪海花卉農遊趣，閉幕不閉園

接續「2024溪海花卉農遊趣-春季展區」活動，夏季系列暖場活動-溪海西瓜節亦將於4月20、 21日登場，歡迎來溪海親手種下專屬你的西瓜苗，不僅有專業的農民為您照護、管理，同時您能透過雲端追蹤西瓜寶寶生長情形，當西瓜成熟時，亦可感受採瓜樂。

關鍵字： 2024溪海花卉 農遊趣 延長參觀

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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