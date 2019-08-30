每人僅100元！「專人到府烤肉」超夯　還吃得到烤乳豬、桶仔雞



▲代客烤肉風潮越來越盛行，只要一通電話，就會有專人到府服務。（圖／名根專業烤肉提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／採訪報導

烤肉卻又不想準備食材、烤到滿身汗嗎？別擔心，現在不管是中秋節或平日，只要一通電話，就會有專人到你家烤肉給你吃。無論你是想吃桶仔雞還是烤乳豬通通都有，甚至最低只要花100元就能享受11種食材，超級划算！



▲名根還有提供10人1000元的經濟餐，另外再加價2500元就能享受代客烤肉的服務，換算下來一人只要350元就能爽吃烤肉。

如果你曾經「烤肉」過，就一定會知道事前準備真的很麻煩，不管是器材、食材或是升火一樣都不能馬虎，而現在只要一通電話，或是只要在網路上選購好，就會有專人準備好一套食材，到府烤給顧客吃，顧客只需要動口不動手。

「名根專業烤肉」營業20餘年，目前在台北、台中、彰化、嘉義和高雄等等皆有分店，剛開店時以「幫客人準備食材」為主，之後則是因為代客烤肉的風潮越來越盛行，因此店家就開始推出代客烤肉的相關服務。有趣的是，就連電影《賽德克巴萊》的烤肉殺青宴，也是由名根到場服務的。



▲《賽德克巴萊》的殺青宴也是由名根提供烤肉服務。



提到中秋節，名根專業烤肉林老闆提及，「其實這幾年來，每到中秋節前夕我們就會接到500通以上的電話，很多人都要問代客烤肉的服務，以前是年輕人比較多，現在則是全年齡客人都有。」名根今年的中秋節代烤服務在半年前就已經被預約完畢，由此可見現在的烤肉模式已經有很大的改變。



▲林老闆說，今年最熱銷的中秋套餐為烤乳豬和桶仔雞。



林老闆表示，只要顧客肯花錢，其實就能體驗代客烤肉許多優點，像是食材不會浪費、能夠精準判斷食物是否熟透以及器具準備齊全等等，就算現在不是中秋節，平常只是想出去玩或是家庭聚會想烤肉，前置作業也會變得更加輕鬆。



▲名根提供的套餐十分多樣化，顧客可依照自己的需求選擇。（圖／翻攝自名根專業烤肉官網）



至於名根提供的餐點部分，官網上有清楚的價目表，不管是20人歡樂烤乳豬烤肉餐、每人600元豪華烤肉餐或是每人只要100元的經濟餐皆應有盡有，顧客可依照需求挑選，代烤服務則是需要另外加價，20人以內為2500元，20人以上為5000元。



▲20人歡樂乳豬烤肉餐＄8800元，吃得到17樣食材，由於烤乳豬比較麻煩，因此代烤費要加5000元。



另外，如果顧客有不想吃的食材，或是希望吃什麼樣的食材，也可以提前告訴名根，名根就會為客人客製化一份套餐，就算是想吃全素食也沒問題。



▲名根也有提供客製化套餐，就算是全素食也可以享受烤肉的樂趣。



名根專業烤肉



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