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白鹿攪局週末別白跑！小小濕樂園延期、新竹風箏節活動25日照常

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▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝，HUAWEI P20 PRO攝）

▲白鹿颱風來襲多處森林遊樂區、步道預警性關閉。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳涵茵／綜合報導

颱風白鹿攪局，花東、南台灣首當其衝，多處步道與森林風景區已預警性關閉，週末多項活動也已取消或延期辦理，提醒遊客出發前請先查詢活動消息，避免風雨中白跑一趟。

＊活動取消、改期

雙北

原訂於8月24日（星期六）舉辦小小濕樂園「親親濕地，清清大地」活動，順延至8月31日（星期六）舉行，如有無法參加名額釋出，將於下週二（8／27）上午10點開放第二次報名。

原訂8月24日烏來泰雅文化季活動因白鹿颱風來襲，活動延期，將另擇期辦理。

新竹

颱風影響南寮沿海地區風勢過大，新竹市政府為考量民眾安全，8月24日（六）風箏節活動取消辦理，8月25日目前（日）則如期舉行。

▲白鹿颱風搗蛋！　新竹市風箏節24日活動取消辦理。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市風箏節25日如期舉辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

苗栗

原定8月24日、8月25日後龍好望角音樂會延至9月7日、9月8日舉行。

南投

南投縣文化局於集集火車站舉辦「爵處逢聲」音樂會暫停，延期至9月8日下午5時30分展出。

屏東

屏東潮州鎮公所首辦的潮洲賽神蝦原訂8月24日舉行，活動將順延至9月1日。

＊園區休園動態

羅東林管處步道群

白鹿颱風來襲，羅東林管處轄自然步道自昨(23日)中午12點起預警性暫停開放，林務局羅東林區管理處為因應颱風來襲，請遊客暫勿前往，以免發生危險。

林務局羅東林管處所轄社區步道群，包含：林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道等12條步道。

太平山國家森林遊樂區

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲太平山遊樂區24日休園。（圖／記者徐文彬攝）

太平山國家森林遊樂區已於23日預警性休園，紛絲專頁24日張貼的滿月圓森林遊樂區風雨現況，宜蘭雖不在氣象局發布的白鹿颱風警戒區，但受到外圍環流影響風雨十分強勁，實際開園時間將視風雨而定。

龜山島封島

受白鹿颱風及其外圍環流影響，8月24、25日台灣宜蘭蘇澳沿海平均風力超過六級以上猛浪至大浪，故龜山島至24日起封島2天。

知卡宣綠森林親水公園

因應白鹿颱風來襲，知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園，今（24日）暫停開放、25日正常開放。

阿里山

阿里山林鐵祝山、沼平、神木支線24日停駛，阿里山森林遊樂區休園。

森林遊樂區

目前台東向陽國家森林遊樂區、屏東藤枝國家森林遊樂區休園中，24日太平山、墾丁、雙流及知本國家森林遊樂區等4處國家森林遊樂區因應颱風影響實施休園。

關鍵字： 白鹿颱風 颱風動態 森林國家風景區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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